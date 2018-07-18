Прогноз погоди на 19 липня: дощі з грозами і спека знову ділитимуть Україну
Погоду в Україні у четвер, 19 липня, продовжуватиме визначати циклон, який прийшов до нас із Європи. Частину областей вже звично накриють дощі з грозами, а на Сході і Півдні пануватиме суха сонячна погода.
Як зазначає синоптик Наталка Діденко, у четвер в Україні й надалі втримається висока вологість повітря.
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Циклон витискатиме з насиченої вологою атмосфери короткочасні дощі та грози,
– зазначає Діденко.
Вдень 19 липня у більшості областей України температура повітря коливатиметься в межах +23+28.
У східних та південних областях переважатиме суха сонячна погода з температурою повітря +25+30 градусів.
Зливи та локальні грози прогнозують у північних районах Одещини та Миколаївщини.
У Києві вдень у четвер обіцяють короткочасний дощ, подекуди грозу, але +25 на термометрі.
Прогноз погоди на четвер, 19 липня, у містах України:
Ужгород – +25...+27
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +26...+28
Вінниця – +25...+27
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +27...+29
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+27
Суми – +24...+26
Полтава – +25...+27
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +26...+28
Харків – +26...+28
Київ – +26...+28
Прогноз погоди в Україні на 19 липня