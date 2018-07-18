Прогноз погоди на 19 липня: дощі з грозами і спека знову ділитимуть Україну

Прогноз погоди в Україні на 19 липня / Getty images

Погоду в Україні у четвер, 19 липня, продовжуватиме визначати циклон, який прийшов до нас із Європи. Частину областей вже звично накриють дощі з грозами, а на Сході і Півдні пануватиме суха сонячна погода.