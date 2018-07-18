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Прогноз погоди на 19 липня: дощі з грозами і спека знову ділитимуть Україну

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Прогноз погоди в Україні на 19 липня
Прогноз погоди в Україні на 19 липня / Getty images

Погоду в Україні у четвер, 19 липня, продовжуватиме визначати циклон, який прийшов до нас із Європи. Частину областей вже звично накриють дощі з грозами, а на Сході і Півдні пануватиме суха сонячна погода.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, у четвер в Україні й надалі втримається висока вологість повітря.

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Циклон витискатиме з насиченої вологою атмосфери короткочасні дощі та грози,
– зазначає Діденко.

Вдень 19 липня у більшості областей України температура повітря коливатиметься в межах +23+28.

У східних та південних областях переважатиме суха сонячна погода з температурою повітря +25+30 градусів.

Зливи та локальні грози прогнозують у північних районах Одещини та Миколаївщини.

У Києві вдень у четвер обіцяють короткочасний дощ, подекуди грозу, але +25 на термометрі.

Прогноз погоди на четвер, 19 липня, у містах України:

Ужгород – +25...+27

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +26...+28

Вінниця – +25...+27

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+28

Київ – +26...+28

Прогноз погоди в Україні на 19 липня
Прогноз погоди в Україні на 19 липня

Теги: Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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