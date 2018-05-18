Прогноз погоды на 19 мая: почти на всей территории Украины пройдут дожди с грозами
Погода в Украине в субботу, 19 мая, будет прохладной в западных областях и теплее ближе к восточным и южным регионам. При этом почти на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы.
Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
Так, в пятницу будут идти дожди и греметь грозы в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях. При этом на западных территориях Украины дневная температура воздуха в среднем составит +17+20 градусов.
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В центральных и северных областях Украины 19 мая погода также будет дождливой и с грозами. Что касается температуры воздуха, то на Винниччине, Житомирщине, Киевщине, Черкащине, Кировоградщине, Полтавщине, Черниговщине и Сумщине в субботу будет несколько теплее, чем на западе. Так, средняя дневная температура воздуха прогнозируется на уровне от +19 до +23 градусов.
Тем временем на востоке Украины сухой будет только Запорожская область. Грозовые дожди прогнозируются на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Днепропетровщине. Температура воздуха днем будет на уровне +22+26 градусов.
А на юге Украины почти везде будет светить солнце и погода будет сухой. Правда, это не касается Одесской области, ведь там в субботу ожидаются дожди с грозами. Что касается температуры воздуха, то днем на юге будет +21+26 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 19 мая, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +18...+20
Житомир – +20...+22
Винница – +19...+21
Одесса – +21...+23
Николаев +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +20...+22
Сумы – +20...+22
Полтава – +20...+22
Днепр – +22...+24
Запорожье – +23...+25
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +23...+25
Киев – +20...+22