Прогноз погоды на 19 мая: почти на всей территории Украины пройдут дожди с грозами

Погода в Украине в субботу, 19 мая, будет прохладной в западных областях и теплее ближе к восточным и южным регионам. При этом почти на всей территории Украины ожидаются дожди и грозы.

Об этом свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

Так, в пятницу будут идти дожди и греметь грозы в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях. При этом на западных территориях Украины дневная температура воздуха в среднем составит +17+20 градусов.

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В центральных и северных областях Украины 19 мая погода также будет дождливой и с грозами. Что касается температуры воздуха, то на Винниччине, Житомирщине, Киевщине, Черкащине, Кировоградщине, Полтавщине, Черниговщине и Сумщине в субботу будет несколько теплее, чем на западе. Так, средняя дневная температура воздуха прогнозируется на уровне от +19 до +23 градусов.

Тем временем на востоке Украины сухой будет только Запорожская область. Грозовые дожди прогнозируются на Харьковщине, Донетчине, Луганщине и Днепропетровщине. Температура воздуха днем будет на уровне +22+26 градусов.

А на юге Украины почти везде будет светить солнце и погода будет сухой. Правда, это не касается Одесской области, ведь там в субботу ожидаются дожди с грозами. Что касается температуры воздуха, то днем на юге будет +21+26 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 19 мая, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +18...+20

Житомир – +20...+22

Винница – +19...+21

Одесса – +21...+23

Николаев +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +20...+22

Сумы – +20...+22

Полтава – +20...+22

Днепр – +22...+24

Запорожье – +23...+25

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +23...+25

Киев – +20...+22



Прогноз погоды на 19 мая от Укргидрометцентра