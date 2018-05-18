Прогноз погоди на 19 травня: майже на всій території України пройдуть дощі з грозами

Погода в Україні у суботу, 19 травня, буде прохолодною у західних областях та теплішою ближче до східних і південних регіонів. При цьому майже на всій території Україні очікуються дощі та грози.

Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

Так, у п’ятницю дощитиме і гримітимуть грози у Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській та Волинській областях. При цьому на західних територіях України денна температура повітря у середньому становитиме +17+20 градусів.

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У центральних та північних областях України 19 травня погода теж буде дощовою та з грозами. Щодо температури повітря, то на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині у суботу буде дещо тепліше, ніж на заході. Так, середня денна температура повітря прогнозується на рівні від +19 до +23 градусів.

Тим часом на сході України сухою буде тільки Запорізька область. Грозові дощі прогнозуються на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Дніпропетровщині. Температура повітря вдень буде на рівні +22+26 градусів.

А на півдні України майже всюди сяятиме сонце і погода буде сухою. Щоправда, це не стосується Одеської області, адже там у суботу очікуються дощі з грозами. Щодо температури повітря, то вдень на півдні буде +21+26 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 19 травня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +16…+18

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +17…+19

Рівне – +18…+20

Житомир – +20…+22

Вінниця – +19…+21

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +24…+26

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +20…+22

Суми – +20…+22

Полтава – +20…+22

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +24…+26

Харків – +23…+25

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на 19 травня від Укргідрометцентру