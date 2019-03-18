Прогноз погоды на 19 марта: на Украину снова надвигается стужа
Погода в Украине во вторник, 19 марта, будет не весенней. По крайней мере, на Западе и Севере. Там температура воздуха опустится по сравнению с предыдущим днем.
Вдоль полосы Винниччина-Киевщина-Житомирщина-Черниговщина также будут поливать дожди, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Немного больше повезет Востоку, Югу и центральным областям. Осадки если там и произойдут, то незначительные. А тепература воздуха будет колебаться от +9 до +14 градусов.
В столице дождливо, а воздух не прогреется больше +10 градусов.
И до конца недели в столице сегодняшних роскошных градусов не будет. Не удивительно, ведь это практически апрельские значения температуры воздуха,
– добавила Диденко.
Прогноз погоды на вторник, 19 марта, в городах Украины:
Ужгород – +10...+12
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +8...+10
Ровно – +8...+10
Житомир – +9...+11
Винница – +9...+11
Одесса – +12...+14
Николаев – +14...+16
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +8...+10
Сумы – +10...+12
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +12...+14
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +12...+14
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на 19 марта