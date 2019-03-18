Прогноз погоды на 19 марта: на Украину снова надвигается стужа

Погода в Украине во вторник, 19 марта, будет не весенней. По крайней мере, на Западе и Севере. Там температура воздуха опустится по сравнению с предыдущим днем.

Вдоль полосы Винниччина-Киевщина-Житомирщина-Черниговщина также будут поливать дожди, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Немного больше повезет Востоку, Югу и центральным областям. Осадки если там и произойдут, то незначительные. А тепература воздуха будет колебаться от +9 до +14 градусов.

В столице дождливо, а воздух не прогреется больше +10 градусов.

И до конца недели в столице сегодняшних роскошных градусов не будет. Не удивительно, ведь это практически апрельские значения температуры воздуха,

– добавила Диденко.

Прогноз погоды на вторник, 19 марта, в городах Украины:

Ужгород – +10...+12

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +12...+14

Николаев – +14...+16

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +8...+10

Сумы – +10...+12

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на 19 марта