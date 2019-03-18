Прогноз погоди на 19 березня: на Україну знову суне холоднеча

Погода в Україні у вівторок, 19 березня, буде не весняною. Принаймні, на Заході і Півночі. Там температура повітря опуститься у порівнянні з попереднім днем.

Вздовж смуги Вінниччина – Київщина – Житомирщина – Чернігівщина також поливатимуть дощі, пише синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Трохи більше пощастить Сходу, Півдню та центральним областям. Опади якщо там і стануться, то незначні. А тепература повітря коливатиметься від +9 до +14 градусів.

У столиці дощитиме, а повітря не прогріється більше +10 градусів.

І до кінця тижня у столиці сьогоднішніх розкішних градусів не буде. Не дивно, адже це практично квітневі значення температури повітря,

– додала Діденко.

Прогноз погоди на вівторок, 19 березня, у містах України:

Ужгород – +10…+12

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +8…+10

Рівне – +8…+10

Житомир – +9…+11

Вінниця – +9…+11

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +8…+10

Суми – +10…+12

Полтава – +10…+12

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +11…+13

Харків – +12…+14

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на 19 березня