Прогноз погоди на 19 березня: на Україну знову суне холоднеча
Погода в Україні у вівторок, 19 березня, буде не весняною. Принаймні, на Заході і Півночі. Там температура повітря опуститься у порівнянні з попереднім днем.
Вздовж смуги Вінниччина – Київщина – Житомирщина – Чернігівщина також поливатимуть дощі, пише синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Якою буде погода на Великдень і травневі свята: прогноз
Трохи більше пощастить Сходу, Півдню та центральним областям. Опади якщо там і стануться, то незначні. А тепература повітря коливатиметься від +9 до +14 градусів.
У столиці дощитиме, а повітря не прогріється більше +10 градусів.
І до кінця тижня у столиці сьогоднішніх розкішних градусів не буде. Не дивно, адже це практично квітневі значення температури повітря,
– додала Діденко.
Прогноз погоди на вівторок, 19 березня, у містах України:
Ужгород – +10…+12
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +8…+10
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8…+10
Житомир – +9…+11
Вінниця – +9…+11
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +8…+10
Суми – +10…+12
Полтава – +10…+12
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +11…+13
Харків – +12…+14
Київ – +7…+9
Прогноз погоди на 19 березня