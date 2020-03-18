Прогноз погоды на 19 марта: будет очень тепло, столбики термометров поднимутся до +17

Погода в Украине в четверг, 19 марта, будет очень теплой и солнечной. Осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до +17 градусов.

В ближайшей синоптической перспективе 19 марта окажется самым теплым. Об этом в фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.

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Во всех областях страны будет солнечно и тепло. Температура воздуха достигнет +12... +17 градусов. Холоднее всего будет в Одесской области – +11...+13. По всей территории Украины осадки не прогнозируются.

В Киеве будет сухо и очень тепло. Столбики термометров будут показывать +14...+16 градусов.

Обратите внимание! В Украине существенно похолодает на выходных – 21–22 марта.

Прогноз погоды на четверг, 19 марта, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +13...+15

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +11...+13

Николаев – +14...+16

Херсон – +13...+15

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13... +15

Полтава – +13...+15

Днепр – +13...+15

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +13...+15

Киев – +14...+16



Прогноз погоды на четверг, 19 марта, от Укргидрометцентра