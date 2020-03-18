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      Прогноз погоды на 19 марта: будет очень тепло, столбики термометров поднимутся до +17

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      Погода в Украине в четверг, 19 марта, будет очень теплой и солнечной. Осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до +17 градусов.

      В ближайшей синоптической перспективе 19 марта окажется самым теплым. Об этом в фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.

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      Во всех областях страны будет солнечно и тепло. Температура воздуха достигнет +12... +17 градусов. Холоднее всего будет в Одесской области – +11...+13. По всей территории Украины осадки не прогнозируются.

      В Киеве будет сухо и очень тепло. Столбики термометров будут показывать +14...+16 градусов.

      Обратите внимание! В Украине существенно похолодает на выходных – 21–22 марта.

      Прогноз погоды на четверг, 19 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +15...+17

      Ивано-Франковск – +15...+17

      Тернополь – +14...+16

      Черновцы – +14...+16

      Хмельницкий – +14...+16

      Луцк – +13...+15

      Ровно – +14...+16

      Житомир – +14...+16

      Винница – +15...+17

      Одесса – +11...+13

      Николаев – +14...+16

      Херсон – +13...+15

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +14...+16

      Черкассы – +14...+16

      Чернигов – +13...+15

      Сумы –  +13... +15

      Полтава – +13...+15

      Днепр – +13...+15

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +12...+14

      Луганск – +12...+14

      Харьков – +13...+15

      Киев – +14...+16


      Прогноз погоды на четверг, 19 марта, от Укргидрометцентра

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода
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