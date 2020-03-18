Прогноз погоды на 19 марта: будет очень тепло, столбики термометров поднимутся до +17
Погода в Украине в четверг, 19 марта, будет очень теплой и солнечной. Осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до +17 градусов.
В ближайшей синоптической перспективе 19 марта окажется самым теплым. Об этом в фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.
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Во всех областях страны будет солнечно и тепло. Температура воздуха достигнет +12... +17 градусов. Холоднее всего будет в Одесской области – +11...+13. По всей территории Украины осадки не прогнозируются.
В Киеве будет сухо и очень тепло. Столбики термометров будут показывать +14...+16 градусов.
Обратите внимание! В Украине существенно похолодает на выходных – 21–22 марта.
Прогноз погоды на четверг, 19 марта, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +15...+17
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +13...+15
Ровно – +14...+16
Житомир – +14...+16
Винница – +15...+17
Одесса – +11...+13
Николаев – +14...+16
Херсон – +13...+15
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +13...+15
Сумы – +13... +15
Полтава – +13...+15
Днепр – +13...+15
Запорожье – +12...+14
Донецк – +12...+14
Луганск – +12...+14
Харьков – +13...+15
Киев – +14...+16
Прогноз погоды на четверг, 19 марта, от Укргидрометцентра