Прогноз погоди на 19 березня: буде дуже тепло, стовпчики термометрів піднімуть до +17
Погода в Україні у четвер, 19 березня, буде дуже теплою та сонячною. Опади не очікуються. Температура повітря прогріється до +17 градусів.
З найближчої синоптичної перспективи 19 березня виявиться найтеплішим. Про це у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.
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У всіх областях країни буде сонячно та тепло. Температура повітря сягне +12…+17 градусів. Найхолодніше буде на Одещині – +11…+13. По всій території України опади не передбачаються.
У Києві буде сухо та дуже тепло. Стовпчики термометрів показуватимуть +14…+16 градусів.
Зверніть увагу! В Україні суттєво похолодає на вихідних – 21 – 22 березня.
Прогноз погоди на четвер, 19 березня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +13…+15
Рівне – +14…+16
Житомир – +14…+16
Вінниця – +15…+17
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +13…+15
Суми – +13…+15
Полтава – +13…+15
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +12…+14
Харків – +13…+15
Київ – +14…+16
Прогноз погоди на четвер, 19 березня, від Укргідрометцентру