Прогноз погоди на 19 березня: буде дуже тепло, стовпчики термометрів піднімуть до +17

Погода в Україні у четвер, 19 березня, буде дуже теплою та сонячною. Опади не очікуються. Температура повітря прогріється до +17 градусів.

З найближчої синоптичної перспективи 19 березня виявиться найтеплішим. Про це у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.

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У всіх областях країни буде сонячно та тепло. Температура повітря сягне +12…+17 градусів. Найхолодніше буде на Одещині – +11…+13. По всій території України опади не передбачаються.

У Києві буде сухо та дуже тепло. Стовпчики термометрів показуватимуть +14…+16 градусів.

Зверніть увагу! В Україні суттєво похолодає на вихідних – 21 – 22 березня.

Прогноз погоди на четвер, 19 березня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +13…+15

Рівне – +14…+16

Житомир – +14…+16

Вінниця – +15…+17

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +13…+15

Суми – +13…+15

Полтава – +13…+15

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +12…+14

Харків – +13…+15

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на четвер, 19 березня, від Укргідрометцентру