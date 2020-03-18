15:35
18 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Прогноз погоди на 19 березня: буде дуже тепло, стовпчики термометрів піднімуть до +17

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 19 березня / Shutterstock

      Погода в Україні у четвер, 19 березня, буде дуже теплою та сонячною. Опади не очікуються. Температура повітря прогріється до +17 градусів.

      З найближчої синоптичної перспективи 19 березня виявиться найтеплішим. Про це у фейсбуці написала синоптикиня Наталка Діденко.

      Читайте також Через аномально теплу зиму українцям можуть обмежити використання води: деталі

      У всіх областях країни буде сонячно та тепло. Температура повітря сягне +12…+17 градусів. Найхолодніше буде на Одещині – +11…+13. По всій території України опади не передбачаються.

      У Києві буде сухо та дуже тепло. Стовпчики термометрів показуватимуть +14…+16 градусів.

      Зверніть увагу! В Україні суттєво похолодає на вихідних – 21 – 22 березня.

      Прогноз погоди на четвер, 19 березня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +15…+17

      Тернопіль – +14…+16

      Чернівці – +14…+16

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +14…+16

      Житомир – +14…+16

      Вінниця – +15…+17

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +14…+16

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +13…+15

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +13…+15

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +12…+14

      Харків – +13…+15

      Київ – +14…+16


      Прогноз погоди на четвер, 19 березня, від Укргідрометцентру

       

      Великий піст 2020: історія та правила дотримання
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Безславний кінець гучної справи: замах на Шокіна виявився фейком
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 14:40 Коронавірус в окупації. Як живе Луганськ під час пандемії
      Ольга Черненко
      сьогодні , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: переваги хмарної платформи для українського бізнесу
      17 березня , 15:57 Перші кроки в покері: як знайти власну "коронку" й заробити
      сьогодні , 14:34 Конституційний суд остаточно вбив реформу Зеленського: чим все закінчилось
      Роман Маселко
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук