Прогноз погоды на 19 ноября: ощутимое похолодание, ночью – мороз

Погода в Украине во вторник, 19 ноября, будет еще более прохладной. Ночью могут быть морозы до 4 градусов ниже нуля, днем лишь кое-где столбик термометра может подняться выше +10.

"В ближайшую ночь ожидается от 4 мороза до 4 тепла", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке.

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Температура в течение дня будет колебаться в пределах +3... +10 градусов. Немного теплее – на Западе: там будет до +14.

Дожди вряд ли будут, однако вполне вероятны туманы и морось.

В Киеве – туман, облачно, но без дождей. Температура – +5... +7 градусов.

"В течение недели температура воздуха постепенно дальше будет снижаться", – предупредила Диденко.

Прогноз погоды на вторник, 19 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12... +14

Львов – +12... +14

Ивано-Франковск – +12... +14

Тернополь – +11... +13

Черновцы – +12... +14

Хмельницкий – +10... +12

Луцк – +10... +12

Ровно – +10... +12

Житомир – +8... +10

Винница – +7... +9

Одесса – +10... +12

Николаев – +9... +11

Херсон – +7... +9

Симферополь – +12... +14

Кропивницкий – +6... +8

Черкассы – +6... +8

Чернигов – +6... +8

Сумы – +6... +8

Полтава – +5... +7

Днепр – +5... +7

Запорожье – +6... +8

Донецк – +5... +7

Луганск – +5... +7

Харьков – +5... +7

Киев – +6... +8



Прогноз погоды Укргидрометцентра на 19 ноября