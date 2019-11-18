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      Прогноз погоды на 19 ноября: ощутимое похолодание, ночью – мороз

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      Прогноз погоды на 19 ноября / Иллюстративное фото (pixabay)

      Погода в Украине во вторник, 19 ноября, будет еще более прохладной. Ночью могут быть морозы до 4 градусов ниже нуля, днем лишь кое-где столбик термометра может подняться выше +10.

      "В ближайшую ночь ожидается от 4 мороза до 4 тепла", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке.

      Читайте также: Когда в Украине выпадет снег: прогноз

      Температура в течение дня будет колебаться в пределах +3... +10 градусов. Немного теплее – на Западе: там будет до +14.

      Дожди вряд ли будут, однако вполне вероятны туманы и морось.

      В Киеве – туман, облачно, но без дождей. Температура – +5... +7 градусов.

      "В течение недели температура воздуха постепенно дальше будет снижаться", – предупредила Диденко.

      Прогноз погоды на вторник, 19 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +12... +14

      Львов – +12... +14

      Ивано-Франковск – +12... +14

      Тернополь – +11... +13

      Черновцы – +12... +14

      Хмельницкий – +10... +12

      Луцк – +10... +12

      Ровно – +10... +12

      Житомир – +8... +10

      Винница – +7... +9

      Одесса – +10... +12

      Николаев – +9... +11

      Херсон – +7... +9

      Симферополь – +12... +14

      Кропивницкий – +6... +8

      Черкассы – +6... +8

      Чернигов – +6... +8

      Сумы – +6... +8

      Полтава – +5... +7

      Днепр – +5... +7

      Запорожье – +6... +8

      Донецк – +5... +7

      Луганск – +5... +7

      Харьков – +5... +7

      Киев – +6... +8

      Погода
      Прогноз погоды Укргидрометцентра на 19 ноября

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Погода
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