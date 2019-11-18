Прогноз погоды на 19 ноября: ощутимое похолодание, ночью – мороз
Погода в Украине во вторник, 19 ноября, будет еще более прохладной. Ночью могут быть морозы до 4 градусов ниже нуля, днем лишь кое-где столбик термометра может подняться выше +10.
"В ближайшую ночь ожидается от 4 мороза до 4 тепла", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке.
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Температура в течение дня будет колебаться в пределах +3... +10 градусов. Немного теплее – на Западе: там будет до +14.
Дожди вряд ли будут, однако вполне вероятны туманы и морось.
В Киеве – туман, облачно, но без дождей. Температура – +5... +7 градусов.
"В течение недели температура воздуха постепенно дальше будет снижаться", – предупредила Диденко.
Прогноз погоды на вторник, 19 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +12... +14
Львов – +12... +14
Ивано-Франковск – +12... +14
Тернополь – +11... +13
Черновцы – +12... +14
Хмельницкий – +10... +12
Луцк – +10... +12
Ровно – +10... +12
Житомир – +8... +10
Винница – +7... +9
Одесса – +10... +12
Николаев – +9... +11
Херсон – +7... +9
Симферополь – +12... +14
Кропивницкий – +6... +8
Черкассы – +6... +8
Чернигов – +6... +8
Сумы – +6... +8
Полтава – +5... +7
Днепр – +5... +7
Запорожье – +6... +8
Донецк – +5... +7
Луганск – +5... +7
Харьков – +5... +7
Киев – +6... +8
Прогноз погоды Укргидрометцентра на 19 ноября