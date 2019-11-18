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      Прогноз погоди на 19 листопада: відчутне похолодання, вночі – мороз

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      Прогноз погоди на 19 листопада / Ілюстративне фото (pixabay)

      Погода в Україні у вівторок, 19 листопада, буде ще більш прохолодною. Вночі можуть бути морози аж до 4 градусів нижче нуля, вдень лише подекуди стовпчик термометра зможе піднятися вище за +10.

      "Найближчої ночі очікується від 4 морозу до 4 тепла", – пише українська синоптикиня Наталка Діденко у своєму фейсбуці.

      Читайте також: Коли в Україні випаде сніг: прогноз

      Температура протягом дня коливатиметься у межах +3...+10 градусів. Трохи тепліше – на Заході: там буде до +14.

      Дощі навряд чи будуть, однак цілком ймовірні тумани та мряка.

      У Києві – туман, похмуро, але без дощів. Температура вдень – +5...+7 градусів.

      "Протягом тижня температура повітря поступово далі знижуватиметься", – попередила Діденко. 

      Прогноз погоди на вівторок, 19 листопада, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +7…+9

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +6…+8

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +6…+8

      Полтава – +5…+7

      Дніпро – +5…+7

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +5…+7

      Луганськ – +5…+7

      Харків – +5…+7

      Київ – +6…+8

      Погода
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 19 листопада

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Погода
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