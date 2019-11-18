Прогноз погоди на 19 листопада: відчутне похолодання, вночі – мороз

Погода в Україні у вівторок, 19 листопада, буде ще більш прохолодною. Вночі можуть бути морози аж до 4 градусів нижче нуля, вдень лише подекуди стовпчик термометра зможе піднятися вище за +10.

"Найближчої ночі очікується від 4 морозу до 4 тепла", – пише українська синоптикиня Наталка Діденко у своєму фейсбуці.

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Температура протягом дня коливатиметься у межах +3...+10 градусів. Трохи тепліше – на Заході: там буде до +14.

Дощі навряд чи будуть, однак цілком ймовірні тумани та мряка.

У Києві – туман, похмуро, але без дощів. Температура вдень – +5...+7 градусів.

"Протягом тижня температура повітря поступово далі знижуватиметься", – попередила Діденко.

Прогноз погоди на вівторок, 19 листопада, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +8…+10

Вінниця – +7…+9

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +6…+8

Чернігів – +6…+8

Суми – +6…+8

Полтава – +5…+7

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +5…+7

Харків – +5…+7

Київ – +6…+8



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 19 листопада