Прогноз погоди на 19 листопада: відчутне похолодання, вночі – мороз
Погода в Україні у вівторок, 19 листопада, буде ще більш прохолодною. Вночі можуть бути морози аж до 4 градусів нижче нуля, вдень лише подекуди стовпчик термометра зможе піднятися вище за +10.
"Найближчої ночі очікується від 4 морозу до 4 тепла", – пише українська синоптикиня Наталка Діденко у своєму фейсбуці.
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Температура протягом дня коливатиметься у межах +3...+10 градусів. Трохи тепліше – на Заході: там буде до +14.
Дощі навряд чи будуть, однак цілком ймовірні тумани та мряка.
У Києві – туман, похмуро, але без дощів. Температура вдень – +5...+7 градусів.
"Протягом тижня температура повітря поступово далі знижуватиметься", – попередила Діденко.
Прогноз погоди на вівторок, 19 листопада, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +8…+10
Вінниця – +7…+9
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +6…+8
Суми – +6…+8
Полтава – +5…+7
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +6…+8
Донецьк – +5…+7
Луганськ – +5…+7
Харків – +5…+7
Київ – +6…+8
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 19 листопада