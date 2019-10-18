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      Прогноз погоды на 19 октября: в Украине будут едва ли не последние теплые выходные в этом году

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      Погода 19 октября 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 19 октября / narodna-pravda.ua

      Погода в Украине в субботу, 19 октября, будет сухая солнечная теплая с утренними и ночными туманами. Ночью температура воздуха составит +6+12 градусов, а днем поднимется до +17+24 градусов.

      При такой синоптической ситуации вряд ли кто-то останется дома, разве что рафинированные интроверты, очень старые, очень маленькие и очень ленивые, пишет синоптик Наталья Диденко.

      К слову: В Киеве зафиксировали самый теплый день за последние 134 года

      Социальные сети вечером в воскресенье и в понедельник, думаю, просто взорвутся множеством фотографий желтых листьев и красных кленов,
      – убеждена синоптик.

      Согласно прогнозам, тепло и солнце в Украине задержится еще едва ли не на неделю, а ближайшие дожди придут только к концу следующей недели.

      В Киеве субботу-воскресенье, что четверг-пятница - никакой разницы: без осадков, около +20 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 19 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +19…+21

      Львов – +20…+22

      Ивано-Франковск – +19…+21

      Тернополь – +20…+22

      Черновцы – +20…+22

      Хмельницкий – +19…+21

      Луцк – +19…+21

      Ровно – +19…+21

      Житомир – +20…+22

      Винница – +20…+22

      Одесса – +17…+19

      Николаев – +19…+21

      Херсон – +18…+20

      Симферополь – +18…+20

      Кропивницкий – +20…+22

      Черкассы – +19…+21

      Чернигов – +19…+21

      Сумы – +18…+20

      Полтава – +19…+21

      Днепр – +19…+21

      Запорожье – +19…+21

      Донецк – +18…+20

      Луганск – +18…+20

      Харьков – +19…+21

      Киев – +20…+22

      Погода в Україні у суботу, 19 жовтня
      Прогноз погоды на 19 октября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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