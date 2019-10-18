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      Прогноз погоди на 19 жовтня: в Україні будуть чи не останні теплі вихідні цього року

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      Погода 19 жовтня 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 19 жовтня / narodna-pravda.ua

      Погода в Україні у суботу, 19 жовтня, буде суха сонячна тепла погода з ранковими та нічними туманами. В ночі температура повітря становитиме +6+12 градусів, а в день підійметься до +17+24 градусів.

      За такої синоптичної ситуації навряд чи хтось залишиться вдома, хіба що рафіновані інтроверти, дуже старі, дуже малі і дуже ледачі, пише синоптик Наталка Діденко.

      До слова: У Києві зафіксували найтепліший день за останні 134 роки

      Соціальні мережі ввечері в неділю та у понеділок, думаю, просто вибухнуть безліччю фотографій жовтого листя і червоних кленів,
      – переконана синоптик.

      Згідно з прогнозами, тепло та сонце в Україні затримається ще ледь не на тиждень, а найближчі дощі прийдуть лише під кінець наступного тижня.

      У Києві субота-неділя, що четвер-п`ятниця - ніякої різниці: без опадів, близько +20 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 19 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +19…+21

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +18…+20

      Кропивницький – +20…+22

      Черкаси – +19…+21

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +18…+20

      Полтава – +19…+21

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +18…+20

      Луганськ – +18…+20

      Харків – +19…+21

      Київ – +20…+22

      Погода в Україні у суботу, 19 жовтня
      Прогноз погоди на 19 жовтня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України
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