Прогноз погоди на 19 жовтня: в Україні будуть чи не останні теплі вихідні цього року
Погода в Україні у суботу, 19 жовтня, буде суха сонячна тепла погода з ранковими та нічними туманами. В ночі температура повітря становитиме +6+12 градусів, а в день підійметься до +17+24 градусів.
За такої синоптичної ситуації навряд чи хтось залишиться вдома, хіба що рафіновані інтроверти, дуже старі, дуже малі і дуже ледачі, пише синоптик Наталка Діденко.
До слова: У Києві зафіксували найтепліший день за останні 134 роки
Соціальні мережі ввечері в неділю та у понеділок, думаю, просто вибухнуть безліччю фотографій жовтого листя і червоних кленів,
– переконана синоптик.
Згідно з прогнозами, тепло та сонце в Україні затримається ще ледь не на тиждень, а найближчі дощі прийдуть лише під кінець наступного тижня.
У Києві субота-неділя, що четвер-п`ятниця - ніякої різниці: без опадів, близько +20 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 19 жовтня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +20…+22
Вінниця – +20…+22
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +20…+22
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +19…+21
Суми – +18…+20
Полтава – +19…+21
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +18…+20
Харків – +19…+21
Київ – +20…+22