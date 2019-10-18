Прогноз погоди на 19 жовтня: в Україні будуть чи не останні теплі вихідні цього року

Погода в Україні у суботу, 19 жовтня, буде суха сонячна тепла погода з ранковими та нічними туманами. В ночі температура повітря становитиме +6+12 градусів, а в день підійметься до +17+24 градусів.

За такої синоптичної ситуації навряд чи хтось залишиться вдома, хіба що рафіновані інтроверти, дуже старі, дуже малі і дуже ледачі, пише синоптик Наталка Діденко.

До слова: У Києві зафіксували найтепліший день за останні 134 роки

Соціальні мережі ввечері в неділю та у понеділок, думаю, просто вибухнуть безліччю фотографій жовтого листя і червоних кленів,

– переконана синоптик.

Згідно з прогнозами, тепло та сонце в Україні затримається ще ледь не на тиждень, а найближчі дощі прийдуть лише під кінець наступного тижня.

У Києві субота-неділя, що четвер-п`ятниця - ніякої різниці: без опадів, близько +20 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 19 жовтня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +20…+22

Вінниця – +20…+22

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +20…+22

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +19…+21

Суми – +18…+20

Полтава – +19…+21

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +18…+20

Харків – +19…+21

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на 19 жовтня від Укргідрометцентру