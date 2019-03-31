Прогноз погоды на 1 апреля: в Украине будет солнечно и по-весеннему тепло

Погода в Украине в понедельник, 1 апреля, будет солнечной, теплой и безоблачной во всех регионах. При этом ни в одной области не ожидается дождей, а дневная температура воздуха будет достигать отметок от +9 до +16 градусов.

Апрель в Украине начнется солнечной весенней погодой. Это хорошая возможность больше времени проводить на дворе, поехать на шашлыки или погулять в парке.

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Теплая погода порадует жителей южных областей. Там будет солнечно, а столбики термометров поднимутся до +14 +16 градусов тепла.

Немного холоднее будет в восточных и центральных регионах. Температура воздуха составит +11 +14 градусов, но весеннее небо время от времени будет затягивать серыми тучами. Однако, осадков в регионе не предвидится.

Холоднее всего будет на Западе и Севере. Там воздух прогреется до +9 +12 градусов. Несмотря на прохладную погоду, первый день апреля будет солнечным.

Ночные морозы уже окончательно покинули территорию страны. Так, в темное время суток температура воздуха по всей Украине опустится до +2 +5 градусов тепла.

В Киеве в понедельник также будет весенняя теплая погода без дождей – +9 +11 градусов. Возможен легкий ветерок с порывами до 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на понедельник, 1 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +10...+12

Винница – +11...+13

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – +10... + 12

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +13...+15

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на 1 апреля от Укргидрометцентра