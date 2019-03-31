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      Прогноз погоды на 1 апреля: в Украине будет солнечно и по-весеннему тепло

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      Погода 1 апреля 2019 Украина - что обещает синоптик
      Прогноз погоды в Украине на 1 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в понедельник, 1 апреля, будет солнечной, теплой и безоблачной во всех регионах. При этом ни в одной области не ожидается дождей, а дневная температура воздуха будет достигать отметок от +9 до +16 градусов.

      Апрель в Украине начнется солнечной весенней погодой. Это хорошая возможность больше времени проводить на дворе, поехать на шашлыки или погулять в парке.

      Читайте также: Какой будет погода в апреле: прогноз

      Теплая погода порадует жителей южных областей. Там будет солнечно, а столбики термометров поднимутся до +14 +16 градусов тепла.

      Немного холоднее будет в восточных и центральных регионах. Температура воздуха составит +11 +14 градусов, но весеннее небо время от времени будет затягивать серыми тучами. Однако, осадков в регионе не предвидится.

      via GIPHY

      Холоднее всего будет на Западе и Севере. Там воздух прогреется до +9 +12 градусов. Несмотря на прохладную погоду, первый день апреля будет солнечным.

      Ночные морозы уже окончательно покинули территорию страны. Так, в темное время суток температура воздуха по всей Украине опустится до +2 +5 градусов тепла.

      В Киеве в понедельник также будет весенняя теплая погода без дождей – +9 +11 градусов. Возможен легкий ветерок с порывами до 12 метров в секунду.

      Прогноз погоды на понедельник, 1 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +11...+13

      Львов – +9...+11

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +9...+11

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +9...+11

      Житомир – +10...+12

      Винница – +11...+13

      Одесса – +14...+16

      Николаев – +14...+16

      Херсон – +14...+16

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +11...+13

      Черкассы – +11...+13

      Чернигов – +10...+12

      Сумы – +10... + 12

      Полтава – +11...+13

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +13...+15

      Донецк – +12...+14

      Луганск – +12...+14

      Харьков – +12...+14

      Киев – +9...+11


      Прогноз погоды на 1 апреля от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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