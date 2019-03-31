Прогноз погоды на 1 апреля: в Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
Погода в Украине в понедельник, 1 апреля, будет солнечной, теплой и безоблачной во всех регионах. При этом ни в одной области не ожидается дождей, а дневная температура воздуха будет достигать отметок от +9 до +16 градусов.
Апрель в Украине начнется солнечной весенней погодой. Это хорошая возможность больше времени проводить на дворе, поехать на шашлыки или погулять в парке.
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Теплая погода порадует жителей южных областей. Там будет солнечно, а столбики термометров поднимутся до +14 +16 градусов тепла.
Немного холоднее будет в восточных и центральных регионах. Температура воздуха составит +11 +14 градусов, но весеннее небо время от времени будет затягивать серыми тучами. Однако, осадков в регионе не предвидится.
Холоднее всего будет на Западе и Севере. Там воздух прогреется до +9 +12 градусов. Несмотря на прохладную погоду, первый день апреля будет солнечным.
Ночные морозы уже окончательно покинули территорию страны. Так, в темное время суток температура воздуха по всей Украине опустится до +2 +5 градусов тепла.
В Киеве в понедельник также будет весенняя теплая погода без дождей – +9 +11 градусов. Возможен легкий ветерок с порывами до 12 метров в секунду.
Прогноз погоды на понедельник, 1 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +10...+12
Винница – +11...+13
Одесса – +14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +14...+16
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Сумы – +10... + 12
Полтава – +11...+13
Днепр – +11...+13
Запорожье – +13...+15
Донецк – +12...+14
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +9...+11
Прогноз погоды на 1 апреля от Укргидрометцентра