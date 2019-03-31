Прогноз погоди на 1 квітня: в Україні буде сонячно і по-весняному тепло

Погода в Україні у понеділок, 1 квітня, буде сонячною, теплою і безхмарною у всіх регіонах. При цьому у жодній області не очікується дощів, а денна температура повітря сягатиме позначок від +9 до +16 градусів.

Квітень в Україні розпочнеться сонячною весняною погодою. Це гарна можливість більше часу проводити на дворі, поїхати на шашлики або погуляти у парку.

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Найтепліша погода порадує жителів південних областей. Там буде сонячно, а стовпчики термометрів піднімуться до +14+16 градусів тепла.

Трішки холодніше буде у східних та центральних регіонах. Температура повітря сягне +11+14 градусів, але весняне небо час-від-часу затягуватиме сірими хмарами. Проте, опадів у регіоні не передбачається.

Найхолодніше буде на Заході та Півночі. Там повітря прогріється до +9+12 градусів. Незважаючи на прохолодну погоду, перший день квітня буде сонячним.

Нічні морози вже остаточно покинули територію країни. Так, у темну пору доби температура повітря по всій Україні опуститься до +2+5 градусів тепла.

У Києві в понеділок також буде весняна тепла погода без дощів – +9+11 градусів. Можливий легенький вітерець з поривами до 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на понеділок, 1 квітня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9…+11

Житомир – +10…+12

Вінниця – +11…+13

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +10…+12

Суми – +10…+12

Полтава – +11…+13

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +12…+14

Харків – +12…+14

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на 1 квітня від Укргідрометцентру