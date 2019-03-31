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      Прогноз погоди на 1 квітня: в Україні буде сонячно і по-весняному тепло

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      Погода 1 квітня 2019 Україна - що обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 1 квітня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у понеділок, 1 квітня, буде сонячною, теплою і безхмарною у всіх регіонах. При цьому у жодній області не очікується дощів, а денна температура повітря сягатиме позначок від +9 до +16 градусів.

      Квітень в Україні розпочнеться сонячною весняною погодою. Це гарна можливість більше часу проводити на дворі, поїхати на шашлики або погуляти у парку.

      Читайте також: Якою буде погода у квітні: прогноз

      Найтепліша погода порадує жителів південних областей. Там буде сонячно, а стовпчики термометрів піднімуться до +14+16 градусів тепла.

      Трішки холодніше буде у східних та центральних регіонах. Температура повітря сягне +11+14 градусів, але весняне небо час-від-часу затягуватиме сірими хмарами. Проте, опадів у регіоні не передбачається.  

      via GIPHY

      Найхолодніше буде на Заході та Півночі. Там повітря прогріється до +9+12 градусів. Незважаючи на прохолодну погоду, перший день квітня буде сонячним.

      Нічні морози вже остаточно покинули територію країни. Так, у темну пору доби температура повітря по всій Україні опуститься до +2+5 градусів тепла.

      У Києві в понеділок також буде весняна тепла погода без дощів – +9+11 градусів. Можливий легенький вітерець з поривами до 12 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на понеділок, 1 квітня, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +11…+13

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +14…+16

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +10…+12

      Суми – +10…+12

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +13…+15

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +12…+14

      Харків – +12…+14

      Київ – +9…+11


      Прогноз погоди на 1 квітня від  Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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