Прогноз погоды на 1 февраля: последний месяц зимы начнется с тепла

Погода в Украине в пятницу, 1 февраля, будет довольно теплой. Но если вы подумали о солнце, то зря. Речь идет именно о плюсовой температуре, которую будут сопровождать туманы, морось, небольшой дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Читайте также: Мороз до -30: синоптик рассказал, когда в Украине резко похолодает Средняя температура ночью будет около нуля. Днем ожидается +1...+4 градуса, на Юге – +4...+9 градусов, в Крыму – до +12 градусов. Прогноз погоды на пятницу, 1 февраля, в городах Украины: Ужгород – +2...+4 Львов – +2...+4 Ивано-Франковск – +2...+4 Тернополь – +1...+3 Черновцы – +1...+3 Хмельницкий – +1...+3 Луцк – +2...+4 Ровно – +1...+3 Житомир – +1...+3 Винница – +2...+4 Одесса – +4...+6 Николаев – +3...+5 Херсон – +4...+6 Симферополь – +6...+8 Кропивницкий – +2...+4 Черкассы – +2...+4 Чернигов – 0...+2 Сумы – 0... + 2 Полтава – +2...+4 Днепр – +2...+4 Запорожье – +4...+6 Донецк – +2...+4 Луганск – 0...+2 Харьков – 0...+2 Киев – +1...+3 Прогноз погоды на 1 февраля