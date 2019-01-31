Прогноз погоды на 1 февраля: последний месяц зимы начнется с тепла
Погода в Украине в пятницу, 1 февраля, будет довольно теплой. Но если вы подумали о солнце, то зря. Речь идет именно о плюсовой температуре, которую будут сопровождать туманы, морось, небольшой дождь.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Средняя температура ночью будет около нуля. Днем ожидается +1...+4 градуса, на Юге – +4...+9 градусов, в Крыму – до +12 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 1 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +2...+4
Ровно – +1...+3
Житомир – +1...+3
Винница – +2...+4
Одесса – +4...+6
Николаев – +3...+5
Херсон – +4...+6
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – 0...+2
Сумы – 0... + 2
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +4...+6
Донецк – +2...+4
Луганск – 0...+2
Харьков – 0...+2
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на 1 февраля
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