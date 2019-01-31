17:12
31 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая любовь Путина. Угроза для России
      Вєсті Кремля
      21:54, 30 января
      Вести.UA: Провальные планы Медведчука. Новая профессия Луценко
      Вєсті.UA
      21:33, 30 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Прогноз погоды на 1 февраля: последний месяц зимы начнется с тепла

      98 Читати новину українською
      Погода 1 февраля 2019 Украина: прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 1 февраля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 1 февраля, будет довольно теплой. Но если вы подумали о солнце, то зря. Речь идет именно о плюсовой температуре, которую будут сопровождать туманы, морось, небольшой дождь.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Мороз до -30: синоптик рассказал, когда в Украине резко похолодает

      Средняя температура ночью будет около нуля. Днем ожидается +1...+4 градуса, на Юге – +4...+9 градусов, в Крыму – до +12 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 1 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +2...+4

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +1...+3

      Черновцы – +1...+3

      Хмельницкий – +1...+3

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +1...+3

      Житомир – +1...+3

      Винница – +2...+4

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – 0...+2

      Сумы – 0... + 2

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +2...+4

      Луганск – 0...+2

      Харьков – 0...+2

      Киев – +1...+3

      Прогноз погоды на 1 февраля

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Передвиборча гонка набирає обертів: хто підставляє палки в колеса Порошенку?
      сегодня , 17:00 Передвиборча гонка набирає обертів: хто підставляє палки в колеса Порошенку?
      Артем Овдієнко 140
      Трансферы украинских клубов в 2019 году
      сегодня , 16:38 Трансферы украинских клубов в 2019 году
      1851
      Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      сегодня , 10:00 Компания Vuzix создала инновационные очки, которые проецируют изображение на сетчатку: фото
      198
      Если на человека упала сосулька: куда обращаться и кто за это ответит
      сегодня , 16:30 Если на человека упала сосулька: куда обращаться и кто за это ответит
      42
      Поджог венгерской общины в Киеве: новые улики против заказчика, пророссийского неонациста
      сегодня , 15:30 Поджог венгерской общины в Киеве: новые улики против заказчика, пророссийского неонациста
      Борис Немировський 179
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Mam.ua объявляет конкурс детского рисунка "Безопасность на дороге зависит от каждого!"
       15 ноября 2012 , 13:09
      Миротворческая миссия на Донбассе: Лавров рассказал о планах Кремля
       28 сентября 2018 , 23:05
      Компания Bosch со следующего года выведет на рынок собственные электрические микроавтобусы
       21 августа 2018 , 09:29
      Чому російський олігарх, який зробив легендарного українця найдорожчим в історії АПЛ, опинився на межі краху
       29 декабря 2018 , 13:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук