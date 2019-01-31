Прогноз погоди на 1 лютого: останній місяць зими розпочнеться з тепла

Прогноз погоди на 1 лютого / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у п'ятницю, 1 лютого, буде доволі теплою. Але якщо ви подумали про сонце, то дарма. Йдеться саме про плюсову температуру, яку супроводжуватимуть тумани, мряка, невеликий дощ.