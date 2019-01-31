17:04
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, 30 січня
      Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко
      Вєсті.UA
      21:29, 30 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Прогноз погоди на 1 лютого: останній місяць зими розпочнеться з тепла

      134 Читать новость на русском
      Погода 1 лютого 2019 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 1 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 1 лютого, буде доволі теплою. Але якщо ви подумали про сонце, то дарма. Йдеться саме про плюсову температуру, яку супроводжуватимуть тумани, мряка, невеликий дощ.

      Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. 

      Читайте також: Мороз до -30: синоптик розповів, коли в Україні різко похолодає

      Середня температура вночі буде близько нуля. Вдень очікується +1...+4 градуси, на Півдні – +4...+9 градусів, у Криму – до +12 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 1 лютого, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – +1…+3

      Хмельницький – +1…+3

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +1…+3

      Житомир – +1…+3

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – +1…+3


      Прогноз погоди на 1 лютого

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Передвиборча гонка набирає обертів: хто підставляє палки в колеса Порошенку?
      сьогодні , 17:00 Передвиборча гонка набирає обертів: хто підставляє палки в колеса Порошенку?
      Артем Овдієнко 47
      Якщо на людину впала бурулька: куди звертатися та хто за це відповідатиме
      сьогодні , 16:30 Якщо на людину впала бурулька: куди звертатися та хто за це відповідатиме
      129
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      сьогодні , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      744
      Трансфери українських клубів 2019 року
      сьогодні , 16:08 Трансфери українських клубів 2019 року
      3657
      Підпал угорської громади в Ужгороді: нові докази проти замовника – проросійського неонациста
      сьогодні , 15:30 Підпал угорської громади в Ужгороді: нові докази проти замовника – проросійського неонациста
      Борис Немировський 514
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      В історичному центрі Львова власник АЗС збудує сучасний готель: як він виглядатиме
       21 грудня 2018 , 14:20
      Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
      13 листопада 2018 , 23:00
      Глєб – про відхід Мілевського з Динамо Брест: Не можна чіпати курку, яка несе золоті яйця
       25 серпня 2018 , 12:42
      Роналду міг перейти в Наполі
       2 січня , 20:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук