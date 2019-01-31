Прогноз погоди на 1 лютого: останній місяць зими розпочнеться з тепла
Погода в Україні у п'ятницю, 1 лютого, буде доволі теплою. Але якщо ви подумали про сонце, то дарма. Йдеться саме про плюсову температуру, яку супроводжуватимуть тумани, мряка, невеликий дощ.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Середня температура вночі буде близько нуля. Вдень очікується +1...+4 градуси, на Півдні – +4...+9 градусів, у Криму – до +12 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 1 лютого, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – +1…+3
Хмельницький – +1…+3
Луцьк – +2…+4
Рівне – +1…+3
Житомир – +1…+3
Вінниця – +2…+4
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +2…+4
Луганськ – 0…+2
Харків – 0…+2
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на 1 лютого
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