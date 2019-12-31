Прогноз погоды на 1 января: в Украине будет ветрено, на Востоке возможен мокрый снег

Погода в Украине в среду, 1 января, будет прохладной и ветреной. В некоторых областях в течение дня будет падать мокрый снег, местами с дождем.

Столбики термометров будут колебаться 1 января и ночью, и днем ​​от 2 мороза до 3 тепла, на юге Украины до +2 ... +6 градусов.

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Мокрый снег будет выпадать в Новогоднюю ночь, так что перебегать от семьи к друзьям и наоборот лучше не на шпильках,

– предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

Днем 1 января осадки прекратятся, ветер останется порывистым, температура воздуха существенно не изменится.

В Киеве солнце скоро скроется, атмосферный фронт сначала пригонит облака, потом – мокрый снег, местами с дождем. Новогодняя ночь в столице – от 1 тепла до 1 мороза, мокрый снег, сильный ветер.

Прогноз погоды на среду, 1 января, в городах Украины:

Ужгород – +2…+4

Львов – +3…+5

Ивано-Франковск – +1…+3

Тернополь – +1…+3

Черновцы – 0…+2

Хмельницкий – +1…+3

Луцк – +1…+3

Ровно – +1…+3

Житомир – +0…+2

Винница – +0…+2

Одесса – +4…+6

Николаев – +3…+5

Херсон – +4…+6

Симферополь – +4…+6

Кропивницкий – +1…+3

Черкассы – 0…+2

Черниов – 0…+2

Сумы – 0…+2

Полтава – 0…+2

Днепр – +1…+3

Запорожье – +2…+4

Донецк – +1…+3

Луганск – +1…+3

Харьков – 0…+2

Киев – 0…+2



Прогноз погоды на 1 января от Укргидрометцентра

