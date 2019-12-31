Прогноз погоды на 1 января: в Украине будет ветрено, на Востоке возможен мокрый снег
Погода в Украине в среду, 1 января, будет прохладной и ветреной. В некоторых областях в течение дня будет падать мокрый снег, местами с дождем.
Столбики термометров будут колебаться 1 января и ночью, и днем от 2 мороза до 3 тепла, на юге Украины до +2 ... +6 градусов.
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Мокрый снег будет выпадать в Новогоднюю ночь, так что перебегать от семьи к друзьям и наоборот лучше не на шпильках,
– предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
Днем 1 января осадки прекратятся, ветер останется порывистым, температура воздуха существенно не изменится.
В Киеве солнце скоро скроется, атмосферный фронт сначала пригонит облака, потом – мокрый снег, местами с дождем. Новогодняя ночь в столице – от 1 тепла до 1 мороза, мокрый снег, сильный ветер.
Прогноз погоды на среду, 1 января, в городах Украины:
Ужгород – +2…+4
Львов – +3…+5
Ивано-Франковск – +1…+3
Тернополь – +1…+3
Черновцы – 0…+2
Хмельницкий – +1…+3
Луцк – +1…+3
Ровно – +1…+3
Житомир – +0…+2
Винница – +0…+2
Одесса – +4…+6
Николаев – +3…+5
Херсон – +4…+6
Симферополь – +4…+6
Кропивницкий – +1…+3
Черкассы – 0…+2
Черниов – 0…+2
Сумы – 0…+2
Полтава – 0…+2
Днепр – +1…+3
Запорожье – +2…+4
Донецк – +1…+3
Луганск – +1…+3
Харьков – 0…+2
Киев – 0…+2