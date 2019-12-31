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      Прогноз погоды на 1 января: в Украине будет ветрено, на Востоке возможен мокрый снег

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      Какой будет погода в Украине 1 января

      Погода в Украине в среду, 1 января, будет прохладной и ветреной. В некоторых областях в течение дня будет падать мокрый снег, местами с дождем.

      Столбики термометров будут колебаться 1 января и ночью, и днем ​​от 2 мороза до 3 тепла, на юге Украины до +2 ... +6 градусов.

      Интересно! Какой будет погода в январе 2020 года: прогноз

      Мокрый снег будет выпадать в Новогоднюю ночь, так что перебегать от семьи к друзьям и наоборот лучше не на шпильках,
      – предупреждает украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

      Днем 1 января осадки прекратятся, ветер останется порывистым, температура воздуха существенно не изменится.

      В Киеве солнце скоро скроется, атмосферный фронт сначала пригонит облака, потом – мокрый снег, местами с дождем. Новогодняя ночь в столице – от 1 тепла до 1 мороза, мокрый снег, сильный ветер.

      Прогноз погоды на среду, 1 января, в городах Украины:

      Ужгород – +2…+4

      Львов – +3…+5

      Ивано-Франковск – +1…+3

      Тернополь – +1…+3

      Черновцы – 0…+2

      Хмельницкий – +1…+3

      Луцк – +1…+3

      Ровно – +1…+3

      Житомир – +0…+2

      Винница – +0…+2

      Одесса – +4…+6

      Николаев – +3…+5

      Херсон – +4…+6

      Симферополь – +4…+6

      Кропивницкий – +1…+3

      Черкассы – 0…+2

      Черниов – 0…+2

      Сумы – 0…+2

      Полтава – 0…+2

      Днепр – +1…+3

      Запорожье – +2…+4

      Донецк – +1…+3

      Луганск – +1…+3

      Харьков – 0…+2

      Киев – 0…+2


      Прогноз погоды на 1 января от Укргидрометцентра
       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
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