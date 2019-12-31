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      Прогноз погоди на 1 січня: в Україні буде вітряно, на Сході можливий мокрий сніг

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      Якою буде погода в Україні 1 січня / pixabay

      Погода в Україні у середу, 1 січня, буде прохолодною і вітряною. У деяких областях протягом дня падатиме мокрий сніг, подекуди з дощем.

      Стовпчики термометрів коливатимуться 1 січня і вночі, і вдень від 2 морозу до 3 тепла, на Півдні України до +2...+6 градусів.

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      Мокрий сніг випадатиме у новорічну ніч, так що перебігати від родини до друзів і навпаки краще не на шпильках,
      – попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

      Вдень 1 січня опади припиняться, вітер залишиться рвучким, температура повітря істотно не зміниться.

      У Києві сонце скоро сховається, атмосферний фронт спочатку прижене хмари, потім – мокрий сніг, місцями з дощем. Новорічна ніч у столиці – від 1 тепла до 1 морозу, мокрий сніг, сильний вітер.

      Прогноз погоди на середу, 1 січня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – +1…+3

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – +0…+2

      Вінниця – +0…+2

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +1…+3

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – 0…+2

      Дніпро – +1…+3

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – +1…+3

      Харків – 0…+2

      Київ – 0…+2


      Прогноз погоди на 1 січня від Укргідрометцентру
       

      Який курс долара і євро в обмінниках України
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Погода Новини України Негода в Україні
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