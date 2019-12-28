Якою буде погода у січні 2020 року: прогноз

Погода у січні 2020 року буде по-спражньому зимовою. В Україні нарешті випаде сніг, і прийдуть морози до -20 градусів. Лише наприкінці місяця можлива відлига і потепління.

Синоптики Укргідрометцентру відзначають, що середня температура повітря у січні триматиметься на позначці 0-4 градусів морозу. Тепліше буде в окупованому Криму – до +3 градусів тепла. Такі показники є на 1,5-2 градуси вищими середніх багаторічних значень.

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За словами синоптиків, у січні випаде 21-60 сантиметрів снігу, а в горах навіть до 1,25 метра. Проте у західних областях опадів очікується менше, аніж у попередні роки.

Народний синоптик Леонід Горбань розповів 24 каналу, що січень буде холодним.

На Новий рік та Різдвяні свята прийде потепління і плюсова температура. Через тиждень в Україну прийдуть морози, які пануватимуть до 24 січня. До кінця місяця періодично падатиме сніг, мокрий сніг, вируватимуть хуртовини та шквальний вітер.

До 10 січня вночі температура буде -12-13 градусів морозу. З 10 по 17 січня – -14-15 морозу. З 18 по 23 січня люті морози – -19-21 градусів. Лише з 25 січня і до кінця місяця буде відлига і сніг з дощем,

– зауважив Горбань.

Окрім морозів, у січні можливі і плюсові температури до +10 градусів. Переважно теплу погоду відчуватимуть жителі південних регіонів.