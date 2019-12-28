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      Какой будет погода в январе 2020 года: прогноз

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      Прогноз погоды на январь 2020 года в Украине / wallpapershome.com

      Погода в январе 2020 года будет по-настоящему зимней. В Украине наконец выпадет снег, и придут морозы до -20 градусов. Лишь в конце месяца возможна оттепель и потепление.

      Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что средняя температура воздуха в январе будет держаться на отметке 0-4 градусов мороза. Теплее всего будет в оккупированном Крыму – до +3 градусов тепла. Такие показатели на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

      Интересно: Когда в Украине выпадет снег: прогноз

      По словам синоптиков, в январе выпадет 21-60 сантиметров снега, а в горах даже до 1,25 метра. Однако в западных областях осадков ожидается меньше, чем в предыдущие годы.

      Народный синоптик Леонид Горбань рассказал 24 каналу, что январь будет холодным.

      На Новый год и Рождественские праздники придет потепление и плюсовая температура. Через неделю в Украину придут морозы, которые будут господствовать до 24 января. До конца месяца периодически будет падать снег, мокрый снег, бушевать метели и шквальный ветер.

      До 10 января ночью температура будет -12-13 градусов мороза. С 10 по 17 января – -14-15 мороза. С 18 по 23 января сильные морозы – -19-21 градусов. Только с 25 января и до конца месяца будет оттепель и снег с дождем,
      – сказал Горбань.

      Кроме морозов, в январе возможны и плюсовые температуры до +10 градусов. Преимущественно теплую погоду будут чувствовать жители южных регионов.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Погода Снег в Украине
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