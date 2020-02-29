Прогноз погоды на 1 марта: много солнца и весеннего тепла
Погода в Украине в воскресенье, 1 марта, будет солнечной и теплой. Правда, такой оптимистичный прогноз несколько испортит ветер, а еще – небольшие осадки на крайнем Западе.
Солнце будет слепить по всей Украине. А вот кратковременные небольшие осадки следует ожидать на Закарпатье, Львовщине и на Волыни. Об этом информируют в Укргидрометцентре.
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Теплее всего будет в южных регионах, особенно – в Одесской области. Там столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов.
Холоднее всего, в свою очередь, будет на Закарпатье. Там воздух прогреется максимум до +6...+8 градусов.
Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве солнце менять облака, однако – без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 1 марта, в городах Украины:
Ужгород – +6…+8
Львов – +8…+10
Ивано-Франковск – +8…+10
Тернополь – +7…+9
Черновцы – +9…+11
Хмельницкий – +7…+9
Луцк – +8…+10
Ровно – +8… +10
Житомир – +8… +10
Винница – +8…+10
Одесса – +10…+12
Николаев– +9…+11
Херсон – +9…+11
Симферополь – +8…+10
Кропивницкий – +8…+10
Черкассы – +8… +10
Чернигов – +7… +9
Сумы – +7…+9
Полтава – +8…+10
Днепр – +8…+10
Запорожье – +8…+10
Донецк – +7…+9
Луганск – +7…+9
Харьков – +7…+9
Киев – +8…+10
Прогноз погоды на воскресенье, 1 марта, от Укргидрометцентра