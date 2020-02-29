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      Прогноз погоды на 1 марта: много солнца и весеннего тепла

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      Погода в Украине в воскресенье, 1 марта, будет солнечной и теплой. Правда, такой оптимистичный прогноз несколько испортит ветер, а еще – небольшие осадки на крайнем Западе.

      Солнце будет слепить по всей Украине. А вот кратковременные небольшие осадки следует ожидать на Закарпатье, Львовщине и на Волыни. Об этом информируют в Укргидрометцентре.

      Актуально: Какой будет погода в марте: прогноз

      Теплее всего будет в южных регионах, особенно – в Одесской области. Там столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов.

      Холоднее всего, в свою очередь, будет на Закарпатье. Там воздух прогреется максимум до +6...+8 градусов.

      Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.

      В Киеве солнце менять облака, однако – без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 1 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +6…+8

      Львов – +8…+10

      Ивано-Франковск – +8…+10

      Тернополь – +7…+9

      Черновцы – +9…+11

      Хмельницкий – +7…+9

      Луцк – +8…+10

      Ровно – +8… +10

      Житомир – +8… +10

      Винница – +8…+10

      Одесса – +10…+12

      Николаев– +9…+11

      Херсон – +9…+11

      Симферополь – +8…+10

      Кропивницкий – +8…+10

      Черкассы – +8… +10

      Чернигов – +7… +9

      Сумы – +7…+9

      Полтава – +8…+10

      Днепр – +8…+10

      Запорожье – +8…+10

      Донецк – +7…+9

      Луганск – +7…+9

      Харьков – +7…+9

      Киев – +8…+10


      Прогноз погоды на воскресенье, 1 марта, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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