Прогноз погоды на 1 марта: много солнца и весеннего тепла

Погода в Украине в воскресенье, 1 марта, будет солнечной и теплой. Правда, такой оптимистичный прогноз несколько испортит ветер, а еще – небольшие осадки на крайнем Западе.

Солнце будет слепить по всей Украине. А вот кратковременные небольшие осадки следует ожидать на Закарпатье, Львовщине и на Волыни. Об этом информируют в Укргидрометцентре.

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Теплее всего будет в южных регионах, особенно – в Одесской области. Там столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов.

Холоднее всего, в свою очередь, будет на Закарпатье. Там воздух прогреется максимум до +6...+8 градусов.

Ветер будет южным, 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве солнце менять облака, однако – без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 1 марта, в городах Украины:

Ужгород – +6…+8

Львов – +8…+10

Ивано-Франковск – +8…+10

Тернополь – +7…+9

Черновцы – +9…+11

Хмельницкий – +7…+9

Луцк – +8…+10

Ровно – +8… +10

Житомир – +8… +10

Винница – +8…+10

Одесса – +10…+12

Николаев– +9…+11

Херсон – +9…+11

Симферополь – +8…+10

Кропивницкий – +8…+10

Черкассы – +8… +10

Чернигов – +7… +9

Сумы – +7…+9

Полтава – +8…+10

Днепр – +8…+10

Запорожье – +8…+10

Донецк – +7…+9

Луганск – +7…+9

Харьков – +7…+9

Киев – +8…+10



Прогноз погоды на воскресенье, 1 марта, от Укргидрометцентра