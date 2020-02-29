Прогноз погоди на 1 березня: багато сонця і весняного тепла

Погода в Україні у неділю, 1 березня, буде сонячною та теплою. Щоправда, такий оптимістичний прогноз дещо зіпсує вітер, а ще – невеличкі опади на крайньому Заході.

Сонце сліпитиме по всій Україні. А ось короткочасні невеликі опади слід очікувати на Закарпатті, Львівщині та на Волині. Про це інформують в Укргідрометцентрі.

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Найтепліше буде у південних регіонах, особливо – на Одещині. Там стовпчики термометрів піднімуться до +10…+12 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, буде на Закарпатті. Там повітря прогріється максимум до +6…+8 градусів.

Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.

У Києві сонце змінюватимуть хмари, проте – без опадів. Температура повітря коливатиметься від +8 до +10 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 1 березня, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +8…+10

Рівне – +8… +10

Житомир – +8… +10

Вінниця – +8…+10

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +9…+11

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +8… +10

Чернігів – +7… +9

Суми – +7…+9

Полтава – +8…+10

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +7…+9

Харків – +7…+9

Київ – +8…+10



Прогноз погоди на неділю, 1 березня, від Укргідрометцентру