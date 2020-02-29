Прогноз погоди на 1 березня: багато сонця і весняного тепла
Погода в Україні у неділю, 1 березня, буде сонячною та теплою. Щоправда, такий оптимістичний прогноз дещо зіпсує вітер, а ще – невеличкі опади на крайньому Заході.
Сонце сліпитиме по всій Україні. А ось короткочасні невеликі опади слід очікувати на Закарпатті, Львівщині та на Волині. Про це інформують в Укргідрометцентрі.
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Найтепліше буде у південних регіонах, особливо – на Одещині. Там стовпчики термометрів піднімуться до +10…+12 градусів.
Найхолодніше, своєю чергою, буде на Закарпатті. Там повітря прогріється максимум до +6…+8 градусів.
Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.
У Києві сонце змінюватимуть хмари, проте – без опадів. Температура повітря коливатиметься від +8 до +10 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 1 березня, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +7…+9
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8… +10
Житомир – +8… +10
Вінниця – +8…+10
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +9…+11
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +8… +10
Чернігів – +7… +9
Суми – +7…+9
Полтава – +8…+10
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +7…+9
Луганськ – +7…+9
Харків – +7…+9
Київ – +8…+10