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      Прогноз погоди на 1 березня: багато сонця і весняного тепла

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      Погода на 1 березня / volynnews.com

      Погода в Україні у неділю, 1 березня, буде сонячною та теплою. Щоправда, такий оптимістичний прогноз дещо зіпсує вітер, а ще – невеличкі опади на крайньому Заході.

      Сонце сліпитиме по всій Україні. А ось короткочасні невеликі опади слід очікувати на Закарпатті, Львівщині та на Волині. Про це інформують в Укргідрометцентрі.

      Актуально: Якою буде погода у березні: прогноз

      Найтепліше буде у південних регіонах, особливо – на Одещині. Там стовпчики термометрів піднімуться до +10…+12 градусів.

      Найхолодніше, своєю чергою, буде на Закарпатті. Там повітря прогріється максимум до +6…+8 градусів.

      Вітер буде південним, 7 – 12 метрів за секунду.

      У Києві сонце змінюватимуть хмари, проте – без опадів. Температура повітря коливатиметься від +8 до +10 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 1 березня, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +8… +10

      Житомир – +8… +10

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +9…+11

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +8…+10

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +8… +10

      Чернігів – +7… +9

      Суми – +7…+9

      Полтава – +8…+10

      Дніпро – +8…+10

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +7…+9

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +7…+9

      Київ – +8…+10


      Прогноз погоди на неділю, 1 березня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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