Прогноз погоды на 1 октября: месяц начнется мягким теплом
Погода в Украине во вторник, 1 октября, будет довольно приятной. "Октябрь в Украину придет теплым и ласковым, как рыжий котенок", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
Температура в течение дня будет колебаться в пределах +17 ... +23 градуса, но будут и регионы, где куда свежее – от 14 до 17 градусов.
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Дождей не должно быть, разве что незначительные.
В Киеве +15, облачно.
Также Диденко пообещала хороший прогноз на следующие дни, ведь погода должна быть "роскошной – солнечной и теплой".
Прогноз погоды на вторник, 1 октября, в городах Украины:
Ужгород – +21 ... +23
Львов – +21 ... +23
Ивано-Франковск – +21 ... +23
Тернополь – +17 ... +19
Черновцы – +21 ... +23
Хмельницкий – +16 ... +18
Луцк – +16 ... +18
Ровно – +16 ... +18
Житомир – +15 ... +17
Винница – +17 ... +19
Одесса – +20 ... +22
Николаев – +20 ... +22
Херсон – +21 ... +23
Симферополь – +21 ... +23
Кропивницкий – +15 ... +17
Черкассы – +15 ... +17
Чернигов – +14 ... +16
Суммы – +14 ... +16
Полтава – +15 ... +17
Днепр – +16 ... +18
Запорожье – +21 ... +23
Донецк – +16 ... +18
Луганск – +16 ... +18
Харьков – +16 ... +18
Киев – +14 ... +16
Прогноз погоды на вторник, 1 октября, от Укргидрометцентра