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      Прогноз погоды на 1 октября: месяц начнется мягким теплом

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      Погода 1 октября 2019 в Украине: какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 1 октября / Иллюстративное фото (pixabay)

      Погода в Украине во вторник, 1 октября, будет довольно приятной. "Октябрь в Украину придет теплым и ласковым, как рыжий котенок", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

      Температура в течение дня будет колебаться в пределах +17 ... +23 градуса, но будут и регионы, где куда свежее – от 14 до 17 градусов.

      Читайте также: Какой будет погода в октябре: прогноз

      Дождей не должно быть, разве что незначительные.

      В Киеве +15, облачно.

      Также Диденко пообещала хороший прогноз на следующие дни, ведь погода должна быть "роскошной – солнечной и теплой".

      Прогноз погоды на вторник, 1 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +21 ... +23

      Львов – +21 ... +23

      Ивано-Франковск – +21 ... +23

      Тернополь – +17 ... +19

      Черновцы – +21 ... +23

      Хмельницкий – +16 ... +18

      Луцк – +16 ... +18

      Ровно – +16 ... +18

      Житомир – +15 ... +17

      Винница – +17 ... +19

      Одесса – +20 ... +22

      Николаев – +20 ... +22

      Херсон – +21 ... +23

      Симферополь – +21 ... +23

      Кропивницкий – +15 ... +17

      Черкассы – +15 ... +17

      Чернигов – +14 ... +16

      Суммы – +14 ... +16

      Полтава – +15 ... +17

      Днепр – +16 ... +18

      Запорожье – +21 ... +23

      Донецк – +16 ... +18

      Луганск – +16 ... +18

      Харьков – +16 ... +18

      Киев – +14 ... +16

      Погода
      Прогноз погоды на вторник, 1 октября, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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