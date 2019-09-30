Прогноз погоды на 1 октября: месяц начнется мягким теплом

Погода в Украине во вторник, 1 октября, будет довольно приятной. "Октябрь в Украину придет теплым и ласковым, как рыжий котенок", – пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

Температура в течение дня будет колебаться в пределах +17 ... +23 градуса, но будут и регионы, где куда свежее – от 14 до 17 градусов.

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Дождей не должно быть, разве что незначительные.

В Киеве +15, облачно.

Также Диденко пообещала хороший прогноз на следующие дни, ведь погода должна быть "роскошной – солнечной и теплой".

Прогноз погоды на вторник, 1 октября, в городах Украины:

Ужгород – +21 ... +23

Львов – +21 ... +23

Ивано-Франковск – +21 ... +23

Тернополь – +17 ... +19

Черновцы – +21 ... +23

Хмельницкий – +16 ... +18

Луцк – +16 ... +18

Ровно – +16 ... +18

Житомир – +15 ... +17

Винница – +17 ... +19

Одесса – +20 ... +22

Николаев – +20 ... +22

Херсон – +21 ... +23

Симферополь – +21 ... +23

Кропивницкий – +15 ... +17

Черкассы – +15 ... +17

Чернигов – +14 ... +16

Суммы – +14 ... +16

Полтава – +15 ... +17

Днепр – +16 ... +18

Запорожье – +21 ... +23

Донецк – +16 ... +18

Луганск – +16 ... +18

Харьков – +16 ... +18

Киев – +14 ... +16



Прогноз погоды на вторник, 1 октября, от Укргидрометцентра