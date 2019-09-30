17:12
30 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Яку планету Трамп залишить у спадок. Військові навчання у РФ
      Вєсті Кремля
      18:38, 28 вересня
      Вєсті.UA. Жир: У Медведчука серйозні проблеми. Новий Ляшко у Раді
      Вєсті.UA
      19:00, 28 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Прогноз погоди на 1 жовтня: місяць почнеться лагідним теплом

      124 Читать новость на русском
      Погода 1 жовтня 2019 в Україні: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 1 жовтня / Ілюстративне фото (pixabay)

      Погода в Україні у вівторок,1 жовтня, буде доволі приємною. "Жовтень в Україну прийде теплим і лагідним, як руде кошеня", – пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Температура протягом дня коливатиметься у межах +17...+23 градуси, але будуть і регіони, де куди свіжіше – від 14 до 17 градусів.

      Читайте також: Якою буде погода у жовтні: прогноз

      Дощів не мало б бути, хіба незначні.

      У Києві +15, хмарно. 

      Також Діденко пообіцяла хороший прогноз на наступні дні, адже погода мала б бути "розкішною – сонячною та теплою".

      Прогноз погоди на вівторок, 1 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +21…+23

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +21…+23

      Хмельницький – +16…+18

      Луцьк – +16…+18

      Рівне – +16…+18

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +20…+22

      Миколаїв – +20…+22

      Херсон – +21…+23

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +15…+17

      Чернігів – +14…+16

      Суми – +14…+16

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя –+21…+23

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +16…+18

      Харків – +16…+18

      Київ – +14…+16

      Погода
      Прогноз погоди на вівторок, 1 жовтня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Швидко вилікувати кашель можна: прості правила, яких слід дотримуватись
      сьогодні
      12426
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Битва за Київ: що можуть показати вибори?
      сьогодні , 17:00 Битва за Київ: що можуть показати вибори?
      Петро Охотін 67
      Как проиграть войну или Зачем Путин вынуждает Киев согласиться с его версией формулы Штайнмайера
      сьогодні , 15:30 Как проиграть войну или Зачем Путин вынуждает Киев согласиться с его версией формулы Штайнмайера
      Павло Казарін 452
      Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      26 вересня , 19:00 Моїй дитині продали алкоголь! Як з цією проблемою борються пивні бренди
      696
      Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах
      сьогодні , 15:17 Будет тепло: более 20 миллиардов кубов газа в украинских хранилищах
      Злой Одессит 197
      Зашквар Росії: на що Міноборони агресора витрачає мільйони замість новітнього озброєння
      сьогодні , 14:07 Зашквар Росії: на що Міноборони агресора витрачає мільйони замість новітнього озброєння
      Михайло Макарук 1256
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук