Прогноз погоди на 1 жовтня: місяць почнеться лагідним теплом
Погода в Україні у вівторок,1 жовтня, буде доволі приємною. "Жовтень в Україну прийде теплим і лагідним, як руде кошеня", – пише українська синоптикиня Наталка Діденко.
Температура протягом дня коливатиметься у межах +17...+23 градуси, але будуть і регіони, де куди свіжіше – від 14 до 17 градусів.
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Дощів не мало б бути, хіба незначні.
У Києві +15, хмарно.
Також Діденко пообіцяла хороший прогноз на наступні дні, адже погода мала б бути "розкішною – сонячною та теплою".
Прогноз погоди на вівторок, 1 жовтня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +15…+17
Вінниця – +17…+19
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +15…+17
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя –+21…+23
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +16…+18
Київ – +14…+16
Прогноз погоди на вівторок, 1 жовтня, від Укргідрометцентру