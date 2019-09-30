Прогноз погоди на 1 жовтня: місяць почнеться лагідним теплом

Погода в Україні у вівторок,1 жовтня, буде доволі приємною. "Жовтень в Україну прийде теплим і лагідним, як руде кошеня", – пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

Температура протягом дня коливатиметься у межах +17...+23 градуси, але будуть і регіони, де куди свіжіше – від 14 до 17 градусів.

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Дощів не мало б бути, хіба незначні.

У Києві +15, хмарно.

Також Діденко пообіцяла хороший прогноз на наступні дні, адже погода мала б бути "розкішною – сонячною та теплою".

Прогноз погоди на вівторок, 1 жовтня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +15…+17

Вінниця – +17…+19

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +14…+16

Суми – +14…+16

Полтава – +15…+17

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя –+21…+23

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +16…+18

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на вівторок, 1 жовтня, від Укргідрометцентру