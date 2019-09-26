Якою буде погода у жовтні: прогноз

У жовтні в Україну прийде справжня осінь. Погода буде контрастною в усіх областях, сонячні дні чергуватимуться з дощовими, а температура повітря становитиме +7+12 градусів.

Синоптики Укргідрометцентру відзначили, що середня температура повітря в жовтні буде близькою до середніх багаторічних значень.

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Так, загалом стовпчики термометрів показуватимуть +7+12 градусів, трішки холодніше буде в гірських районах – +6+7 градусів тепла.

Народний синоптик леонід Горбань розповів, що у жовтні погода буде різною у всіх регіонах країни.

У південних областях збережеться вересневе тепло, а температура вдень сягатиме навіть до +22 градусів. У північних областях буде значно холодніше – стовпчики термометрів опустяться до +5+7 градусів.

Жовтень буде багатий на дощі, опади накриватимуть країну на кілька днів. Водночас, сонячно та сухо буде кілька днів до 14 жовтня.

Серйозне похолодання та постійні заморозки прийдуть в Україну вже після 20 жовтня. Водночас, перші провісники зими у вигляді сильних і холодних дощів, мокрого снігу прогнозують вже 7 і 8 листопада.

До слова, високогір'я Криму та Карпати вже замітало першии снігом. Він випав найшвидше за останні 11 років.