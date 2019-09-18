У Карпатах випав перший сніг: "холодне" фото

У середу, 18 вересня, в українських Карпатах випав перший осінній сніг цього року. Дрібний снігопад помітили на горі Піп Іван, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської області.

Крім снігу, на горі суттєво похолодало. Так, о 8 годині ранку там було лише 0 градусів, повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пункт.

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Так само на горі спостерігався і холодний вітер з потужністю 5-6 метрів за секунду. Протягом кількох попередніх днів там було дещо холодніше, +3+7 градусів.