В Карпатах выпал первый снег: "холодное" фото

В среду, 18 сентября, в украинских Карпатах выпал первый осенний снег в этом году. Мелкий снегопад заметили на горе Поп Иван, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской области.

Кроме снега на горе существенно похолодало. Так, в 8 часов утра там было всего 0 градусов, сообщает Черногорский поисково-спасательный пункт.

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Также на горе наблюдался и холодный ветер с мощностью 5-6 метров в секунду. В течение нескольких предыдущих дней там было несколько холоднее, +3+7 градусов.