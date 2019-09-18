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      В Карпатах выпал первый снег: "холодное" фото

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      Первый осенний снег выпал на горе Поп Иван
      Первый осенний снег выпал на горе Поп Иван / фото из Facebook

      В среду, 18 сентября, в украинских Карпатах выпал первый осенний снег в этом году. Мелкий снегопад заметили на горе Поп Иван, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской области.

      Кроме снега на горе существенно похолодало. Так, в 8 часов утра там было всего 0 градусов, сообщает Черногорский поисково-спасательный пункт.

      Это стоит увидеть: На Киевщине неожиданно выпал снег: фото

      Также на горе наблюдался и холодный ветер с мощностью 5-6 метров в секунду. В течение нескольких предыдущих дней там было несколько холоднее, +3+7 градусов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода Снег в Украине
      Источник: 24 канал
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