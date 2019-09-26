Какой будет погода в октябре: прогноз

В октябре в Украину придет настоящая осень. Погода будет контрастной во всех областях, солнечные дни будут чередоваться с дождливыми, а температура воздуха составит +7+12 градусов.

Синоптики Укргидрометцентра отметили, что средняя температура воздуха в октябре будет близкой к средним многолетним значениям.

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Так, в общем столбики термометров покажут +7+12 градусов, немного холоднее будет в горных районах– +6+7 градусов тепла.

Народный синоптик леонид Горбань рассказал, что в октябре погода будет разной во всех регионах страны.

В южных областях сохранится сентябрьское тепло, а температура днем достигнет даже до + 22 градусов. В северных областях будет значительно холоднее – столбики термометров опустятся до +5+7 градусов.

Октябрь будет богат на дожди, осадки будут накрывать страну на несколько дней. В то же время, солнечно и сухо будет несколько дней до 14 октября.

Серьезное похолодание и постоянные заморозки придут в Украину уже после 20 октября. В то же время, первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей, мокрого снега прогнозируют уже 7 и 8 ноября.

К слову, высокогорье Крыма и Карпаты уже заметало первым снегом. Он выпал раньше всего за последние 11 лет.