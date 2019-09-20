В Карпатах снова выпал снег: невероятные фото, видео

Осень не перестает удивлять настоящей зимней погодой. Накануне в Украине резко похолодало, пришли заморозки, а в высокогорье Карпат даже выпал первый снег. 20 сентября в горах снова похолодало и начало снежить.

Температура воздуха в Карпатах опустилась до 0+2 градусов, поэтому утром 20 сентября в высокогорье начал падать мелкий снег.

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Как видно на фото 24 канала, снежный покров вблизи базы отдыха "Захар Беркут" достигает 2-3 сантиметров и не тает несмотря на ясную погоду в горах.



Гору Захар Беркут заснежило / фото 24 канала, Ирина Легкобыт

В Карпатах выпал снег: смотрите видео 24 канала, Ирина Легкобыт

Снег возле базы отдыха "Захар Беркут": видео 24 канала, Ирина Легкобыт

Однако, внизу в горах снега нет, но утром на почве были заметны заморозки.



Заснеженные Карпаты / фото из инстаграма



В высокогорье Карпат выпал снег / Фото из инстаграма

Также снег выпал и на горе Поп Иван Черногорский. Там облачная погода, а столбики термометров опустились до +4 градусов.

К слову, накануне синоптики объявили, что 20 сентября придет новая волна похолодания и возможно резкое снижение температуры воздуха до 0+2 градусов. В субботу, 21 сентября, погодные условия продолжат ухудшаться, а заморозки вероятны во всех областях Украины, кроме южных.

Какой будет погода в конце сентября?Осень началась в Украине солнечной и жаркой погодой до +33 градусов. Понемногу температура воздуха снижалась и началось теплое бабье лето. Оно продолжалось до 15-16 сентября.



Вторая половина месяца началась прохладной, ветреной и дождливой погодой. В северных регионах и в Карпатах температура опустится даже до +8+11 градусов. Такая погода продержится до конца месяца.