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      В Карпатах снова выпал снег: невероятные фото, видео

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      Снег в Карпатах
      Снег в Карпатах / Фото из Instagram

      Осень не перестает удивлять настоящей зимней погодой. Накануне в Украине резко похолодало, пришли заморозки, а в высокогорье Карпат даже выпал первый снег. 20 сентября в горах снова похолодало и начало снежить.

      Температура воздуха в Карпатах опустилась до 0+2 градусов, поэтому утром 20 сентября в высокогорье начал падать мелкий снег.

      Интересно увидеть: В Карпатах выпал первый снег: "холодное" фото

      Как видно на фото 24 канала, снежный покров вблизи базы отдыха "Захар Беркут" достигает 2-3 сантиметров и не тает несмотря на ясную погоду в горах.


      Гору Захар Беркут заснежило / фото 24 канала, Ирина Легкобыт

      В Карпатах выпал снег: смотрите видео 24 канала, Ирина Легкобыт

       

      Снег возле базы отдыха "Захар Беркут": видео 24 канала, Ирина Легкобыт

      Однако, внизу в горах снега нет, но утром на почве были заметны заморозки.


      Заснеженные Карпаты / фото из инстаграма


      В высокогорье Карпат выпал снег / Фото из инстаграма

      Также снег выпал и на горе Поп Иван Черногорский. Там облачная погода, а столбики термометров опустились до +4 градусов.

      К слову, накануне синоптики объявили, что 20 сентября придет новая волна похолодания и возможно резкое снижение температуры воздуха до 0+2 градусов. В субботу, 21 сентября, погодные условия продолжат ухудшаться, а заморозки вероятны во всех областях Украины, кроме южных.

      Какой будет погода в конце сентября?Осень началась в Украине солнечной и жаркой погодой до +33 градусов. Понемногу температура воздуха снижалась и началось теплое бабье лето. Оно продолжалось до 15-16 сентября.

      Вторая половина месяца началась прохладной, ветреной и дождливой погодой. В северных регионах и в Карпатах температура опустится даже до +8+11 градусов. Такая погода продержится до конца месяца.

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      Теги: Новости Украины Погода Карпаты Непогода в Украине Снег в Украине
      Источник: 24 канал
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