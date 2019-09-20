У Карпатах знову випав сніг: неймовірні фото, відео

Осінь не перестає дивувати справжньою зимовою погодою. Напередодні в Україні різко похолодало, прийшли заморозки, а у високогір'ї Карпат навіть випав перший сніг. 20 вересня у горах знову похолодало і почало сніжити.

Температура повітря у Карпатах опустилась до 0+2 градусів, тому вранці 20 вересня у високогір'ї почав падати дрібний сніг.

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Як видно на фото 24 каналу, сніговий покрив поблизу бази відпочинку "Захар Беркут" сягає 2-3 сантиметрів і не розтає попри ясну погоду у горах.



Гору Захар Беркут засніжило / фото 24 каналу, Ірина Легкобит

У Карпатах випав сніг: дивіться відео

Проте, внизу у горах снігу немає, але вранці на ґрунті були помітні заморозки.



Засніжені Карпати / фото з інстаграму



У високогір'ї Карпат випав сніг / фото з інстаграму

Також сніг випав і на горі Піп Іван Чорногірський. Там хмарна погода, а стопвчики термометрів опустилися до +4 градусів.

До слова, напередодні синоптики оголосили, що 20 вересня прийде нова хвиля похолодання та можливе різке зниження температури повітря до 0+2 градусів. У суботу, 21 вересня, погодні умови продовжать погіршуватися, а заморозки ймовірні у всіх областях України, окрім південних.

Якою буде погода наприкінці вересня?Осінь розпочалася в Україні сонячною та спекотною погодою до +33 градусів. Помалу температура повітря знижувалась та розпочалось тепле бабине літо. Воно тривало до 15-16 вересня.



Друга половина місяця розпочалася прохолодною, вітряною та дощовою погодою. У північних регіонах та в Карпатах температура опуститься навіть до +8+11 градусів. Така погода протримається до кінця місяця.