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      У Карпатах знову випав сніг: неймовірні фото, відео

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      Сніг у Карпатах
      Сніг у Карпатах / Фото з Instagram

      Осінь не перестає дивувати справжньою зимовою погодою. Напередодні в Україні різко похолодало, прийшли заморозки, а у високогір'ї Карпат навіть випав перший сніг. 20 вересня у горах знову похолодало і почало сніжити.

      Температура повітря у Карпатах опустилась до 0+2 градусів, тому вранці 20 вересня у високогір'ї почав падати дрібний сніг.

      Цікаво побачити: У Карпатах випав перший сніг: "холодне" фото

      Як видно на фото 24 каналу, сніговий покрив поблизу бази відпочинку "Захар Беркут" сягає 2-3 сантиметрів і не розтає попри ясну погоду у горах. 


      Гору Захар Беркут засніжило / фото 24 каналу, Ірина Легкобит

      У Карпатах випав сніг: дивіться відео

      Проте, внизу у горах снігу немає, але вранці на ґрунті були помітні заморозки.


      Засніжені Карпати / фото з інстаграму


      У високогір'ї Карпат випав сніг / фото з інстаграму

      Також сніг випав і на горі Піп Іван Чорногірський. Там хмарна погода, а стопвчики термометрів опустилися до +4 градусів.

      До слова, напередодні синоптики оголосили, що 20 вересня прийде нова хвиля похолодання та можливе різке зниження температури повітря до 0+2 градусів. У суботу, 21 вересня, погодні умови продовжать погіршуватися, а заморозки ймовірні у всіх областях України, окрім південних.

      Якою буде погода наприкінці вересня?Осінь розпочалася в Україні сонячною та спекотною погодою до +33 градусів. Помалу температура повітря знижувалась та розпочалось тепле бабине літо. Воно тривало до 15-16 вересня.

      Друга половина місяця розпочалася прохолодною, вітряною та дощовою погодою. У північних регіонах та в Карпатах температура опуститься навіть до +8+11 градусів. Така погода протримається до кінця місяця.

      blog_ava
      В Україну йдуть заморозки: де буде найхолодніше
      сьогодні
      20538
      Теги: Новини України Сніг в Україні Негода в Україні Погода Карпати
      Джерело: 24 канал
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