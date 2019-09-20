В Україну йдуть заморозки: де буде найхолодніше

Погода в Україні стає холоднішою з кожним днем, а в Карпатах вже навіть випав перший сніг. Синоптики прогнозують, що у п'ятницю, 20 вересня, прийде нова хвиля похолодання та можливі заморозки.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, вночі у Карпатах можливе різке зниження температури повітря до 0+2 градусів.

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У суботу, 21 вересня, погодні умови продовжать погіршуватися, а заморозки ймовірні у всіх областях України. Холод не встигне підібратися лише до південних регіонів, там вночі буде найтепліше +6+8 градусів.

Уночі 21 вересня в Україні на поверхні ґрунту заморозки до 0-3 градусів,

– додали синоптики.

Заморозки можливі також і в Києві та Київській області.

Якою буде погода наприкінці вересня?Осінь розпочалася в Україні сонячною та спекотною погодою до +33 градусів. Помалу температура повітря знижувалась та розпочалось тепле бабине літо. Воно тривало до 15-16 вересня.



Друга половина місяця розпочалася прохолодною, вітряною та дощовою погодою. У північних регіонах та в Карпатах температура опуститься навіть до +8+11 градусів. Така погода протримається до кінця місяця.