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      В Украину идут заморозки: где будет холоднее всего

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      В Украине прогнозируют заморозки
      В Украине прогнозируют заморозки / Иллюстративное фото

      Погода в Украине становится холоднее с каждым днем, а в Карпатах уже выпал первый снег. Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 20 сентября, придет новая волна похолодания и возможны заморозки.

      По данным синоптиков Укргидрометцентра, ночью в Карпатах возможно резкое снижение температуры воздуха до 0+2 градусов.

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      В субботу, 21 сентября, погодные условия продолжат ухудшаться, а заморозки вероятны во всех областях Украины. Холод не успеет подобраться лишь к южным регионам, там ночью будет теплее всего – +6+8 градусов.

      Ночью 21 сентября в Украине на поверхности почвы заморозки до 0-3 градусов,
      – добавили синоптики.

      Заморозки возможны также в Киеве и Киевской области.

      via GIPHY

      Какой будет погода в конце сентября?Осень началась в Украине солнечной и жаркой погодой до +33 градусов. Понемногу температура воздуха снижалась и началось теплое бабье лето. Оно продолжалось до 15-16 сентября.

      Вторая половина месяца началась прохладной, ветреной и дождливой погодой. В северных регионах и в Карпатах температура опустится даже до +8+11 градусов. Такая погода продержится до конца месяца.

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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