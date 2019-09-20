В Украину идут заморозки: где будет холоднее всего

Погода в Украине становится холоднее с каждым днем, а в Карпатах уже выпал первый снег. Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 20 сентября, придет новая волна похолодания и возможны заморозки.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, ночью в Карпатах возможно резкое снижение температуры воздуха до 0+2 градусов.

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В субботу, 21 сентября, погодные условия продолжат ухудшаться, а заморозки вероятны во всех областях Украины. Холод не успеет подобраться лишь к южным регионам, там ночью будет теплее всего – +6+8 градусов.

Ночью 21 сентября в Украине на поверхности почвы заморозки до 0-3 градусов,

– добавили синоптики.

Заморозки возможны также в Киеве и Киевской области.

Какой будет погода в конце сентября?Осень началась в Украине солнечной и жаркой погодой до +33 градусов. Понемногу температура воздуха снижалась и началось теплое бабье лето. Оно продолжалось до 15-16 сентября.



Вторая половина месяца началась прохладной, ветреной и дождливой погодой. В северных регионах и в Карпатах температура опустится даже до +8+11 градусов. Такая погода продержится до конца месяца.