Прогноз погоды на 1 сентября: первые выходные осени будут по-летнему теплыми

Погода в субботу, 1 сентября, будет сухой и солнечной. Температура воздуха по всей Украине будет способствовать тому, чтобы провести первый выходной осени на свежем воздухе.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Какой будет погода в сентябре в Украине: прогноз от синоптиков

Она призывает не тратить отличное начало осени на уборку дома, а вырваться куда-то на природу, тем более, что погода этому будет способствовать во всех без исключения областях Украины.



В первую субботу сентября ожидается сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха от +26 до +32 градусов в зависимости от региона.



Правда, в западных областях есть вероятность небольших дождей с грозами.



В Киеве в субботу, 1 сентября, будет тепло и солнечно, воздух прогреется до +26+28 тепла.



Прогноз погоды на субботу, 1 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +27…+29

Львов – +25…+27

Ивано-Франковск – +25…+27

Тернополь – +26…+28

Черновцы – +26…+28

Хмельницкий – +26…+28

Луцк – +25…+27

Ровно – +26…+28

Житомир – +26…+28

Винница – +26…+28

Одесса – +30…+32

Николаев – +32…+34

Херсон – +32…+34

Симферополь – +32…+34

Кропивницкий – +32…+34

Черкассы – +27…+29

Чернигов – +26…+28

Сумы – +27…+29

Полтава – +31…+33

Днепр – +32…+34

Запорожье – +32…+34

Донецк – +32…+34

Луганск – +32…+34

Харьков – +32…+34

Киев – +26…+28



Прогноз погоды в Украине на субботу, 1 сентября