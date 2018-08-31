Прогноз погоды на 1 сентября: первые выходные осени будут по-летнему теплыми
Погода в субботу, 1 сентября, будет сухой и солнечной. Температура воздуха по всей Украине будет способствовать тому, чтобы провести первый выходной осени на свежем воздухе.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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Она призывает не тратить отличное начало осени на уборку дома, а вырваться куда-то на природу, тем более, что погода этому будет способствовать во всех без исключения областях Украины.
В первую субботу сентября ожидается сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха от +26 до +32 градусов в зависимости от региона.
Правда, в западных областях есть вероятность небольших дождей с грозами.
В Киеве в субботу, 1 сентября, будет тепло и солнечно, воздух прогреется до +26+28 тепла.
Прогноз погоды на субботу, 1 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +27…+29
Львов – +25…+27
Ивано-Франковск – +25…+27
Тернополь – +26…+28
Черновцы – +26…+28
Хмельницкий – +26…+28
Луцк – +25…+27
Ровно – +26…+28
Житомир – +26…+28
Винница – +26…+28
Одесса – +30…+32
Николаев – +32…+34
Херсон – +32…+34
Симферополь – +32…+34
Кропивницкий – +32…+34
Черкассы – +27…+29
Чернигов – +26…+28
Сумы – +27…+29
Полтава – +31…+33
Днепр – +32…+34
Запорожье – +32…+34
Донецк – +32…+34
Луганск – +32…+34
Харьков – +32…+34
Киев – +26…+28
Прогноз погоды в Украине на субботу, 1 сентября