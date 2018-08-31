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Прогноз погоды на 1 сентября: первые выходные осени будут по-летнему теплыми

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Прогноз погоды в Украине на 1 сентября
Прогноз погоды в Украине на 1 сентября / Shutterstock

Погода в субботу, 1 сентября, будет сухой и солнечной. Температура воздуха по всей Украине будет способствовать тому, чтобы провести первый выходной осени на свежем воздухе.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Какой будет погода в сентябре в Украине: прогноз от синоптиков

Она призывает не тратить отличное начало осени на уборку дома, а вырваться куда-то на природу, тем более, что погода этому будет способствовать во всех без исключения областях Украины.

В первую субботу сентября ожидается сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха от +26 до +32 градусов в зависимости от региона.

Правда, в западных областях есть вероятность небольших дождей с грозами.

В Киеве в субботу, 1 сентября, будет тепло и солнечно, воздух прогреется до +26+28 тепла.

Прогноз погоды на субботу, 1 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +27…+29

Львов – +25…+27

Ивано-Франковск – +25…+27

Тернополь – +26…+28

Черновцы – +26…+28

Хмельницкий – +26…+28

Луцк – +25…+27

Ровно – +26…+28

Житомир – +26…+28

Винница – +26…+28

Одесса – +30…+32

Николаев – +32…+34

Херсон – +32…+34

Симферополь – +32…+34

Кропивницкий – +32…+34

Черкассы – +27…+29

Чернигов – +26…+28

Сумы – +27…+29

Полтава – +31…+33

Днепр – +32…+34

Запорожье – +32…+34

Донецк – +32…+34

Луганск – +32…+34

Харьков – +32…+34

Киев – +26…+28

Погода в Україні 1 вересня
Прогноз погоды в Украине на субботу, 1 сентября

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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