Прогноз погоды на 1 сентября: первый день осени удивит жарой
Погода в Украине в воскресенье, 1 сентября, будет совсем не по-осеннему жаркой. Август еще немного останется с нами – столбики термометров будут держаться на высоких отметках.
Будет тепло и солнечно, лишь в некоторых областях есть вероятность локального дождя с грозой, об этом на своей странице пишет синоптик Наталья Диденко.
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К первым уже осенним осадкам стоит приготовиться жителям Житомирщины, Черниговщины и Киевщины. Однако на температурные отметки это не повлияет.
Температура воздуха будет высокой, днем 31 августа и 1 сентября ожидается +26 +32 градуса,
– пишет синоптик.
Дождливо в воскресенье, 1 сентября, может быть и в Киеве. В то же время температура в столице будет высокой – +28 +30 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 1 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +30…+32
Львов – +29…+31
Ивано-Франковск – +29…+31
Тернополь – +29…+31
Черновцы– +27…+29
Хмельницкий – +28…+30
Луцк – +28…+30
Ровно – +28…+30
Житомир – +27…+29
Винница – +28…+30
Одесса – +29…+31
Николаев – +29…+31
Херсон – +29…+31
Симферополь – +27…+29
Кропивницкий – +28…+30
Черкассы – +28…+30
Чернигов – +26…+28
Сумы – +22…+24
Полтава – +27…+29
Днепр – +28…+30
Запорожье – +27…+29
Донецк – +26…+28
Луганск – +25…+27
Харьков – +26…+28
Киев – +27…+29
Прогноз погоды на 1 сентября от Укргидрометцентра