Прогноз погоды на 1 сентября: первый день осени удивит жарой

Погода в Украине в воскресенье, 1 сентября, будет совсем не по-осеннему жаркой. Август еще немного останется с нами – столбики термометров будут держаться на высоких отметках.

Будет тепло и солнечно, лишь в некоторых областях есть вероятность локального дождя с грозой, об этом на своей странице пишет синоптик Наталья Диденко.

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К первым уже осенним осадкам стоит приготовиться жителям Житомирщины, Черниговщины и Киевщины. Однако на температурные отметки это не повлияет.

Температура воздуха будет высокой, днем 31 августа и 1 сентября ожидается +26 +32 градуса,

– пишет синоптик.

Дождливо в воскресенье, 1 сентября, может быть и в Киеве. В то же время температура в столице будет высокой – +28 +30 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 1 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +30…+32

Львов – +29…+31

Ивано-Франковск – +29…+31

Тернополь – +29…+31

Черновцы– +27…+29

Хмельницкий – +28…+30

Луцк – +28…+30

Ровно – +28…+30

Житомир – +27…+29

Винница – +28…+30

Одесса – +29…+31

Николаев – +29…+31

Херсон – +29…+31

Симферополь – +27…+29

Кропивницкий – +28…+30

Черкассы – +28…+30

Чернигов – +26…+28

Сумы – +22…+24

Полтава – +27…+29

Днепр – +28…+30

Запорожье – +27…+29

Донецк – +26…+28

Луганск – +25…+27

Харьков – +26…+28

Киев – +27…+29



Прогноз погоды на 1 сентября от Укргидрометцентра