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      Прогноз погоды на 1 сентября: первый день осени удивит жарой

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      Погода 1 сентября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 1 сентября / Unsplash

      Погода в Украине в воскресенье, 1 сентября, будет совсем не по-осеннему жаркой. Август еще немного останется с нами – столбики термометров будут держаться на высоких отметках.

      Будет тепло и солнечно, лишь в некоторых областях есть вероятность локального дождя с грозой, об этом на своей странице пишет синоптик Наталья Диденко.

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      К первым уже осенним осадкам стоит приготовиться жителям Житомирщины, Черниговщины и Киевщины. Однако на температурные отметки это не повлияет.

      Температура воздуха будет высокой, днем 31 августа и 1 сентября ожидается +26 +32 градуса,
      – пишет синоптик.

      Дождливо в воскресенье, 1 сентября, может быть и в Киеве. В то же время температура в столице будет высокой – +28 +30 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 1 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +30…+32

      Львов – +29…+31

      Ивано-Франковск – +29…+31

      Тернополь – +29…+31

      Черновцы– +27…+29

      Хмельницкий – +28…+30

      Луцк – +28…+30

      Ровно – +28…+30

      Житомир – +27…+29

      Винница – +28…+30

      Одесса – +29…+31

      Николаев – +29…+31

      Херсон – +29…+31

      Симферополь – +27…+29

      Кропивницкий – +28…+30

      Черкассы – +28…+30

      Чернигов – +26…+28

      Сумы – +22…+24

      Полтава – +27…+29

      Днепр – +28…+30

      Запорожье – +27…+29

      Донецк – +26…+28

      Луганск – +25…+27

      Харьков – +26…+28

      Киев – +27…+29


      Прогноз погоды на 1 сентября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
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