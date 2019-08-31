Прогноз погоди на 1 вересня: перший день осені здивує спекою
Погода в Україні у неділю, 1 вересня, буде зовсім не по-осінньому спекотною. Серпень ще трохи залишиться з нами – стовпчики термометрів триматимуться на високих позначках.
Буде тепло і сонячно, лише у деяких областях є ймовірність локального дощу із грозою, про це на своїй сторінці пише синоптик Наталка Діденко.
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Так, до перших вже осінніх опадів варто приготуватися жителям Житомирщини, Чернігівщини та Київщини. Однак на температурні позначки це не повпливає.
Температура повітря буде високою, вдень 31 серпня та 1 вересня очікується +26+32 градуси,
– пише синоптик.
Дощити у неділю, 1 вересня, може і у Києві. Водночас температура у столиці буде високою – +28+30 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 1 вересня, у містах України:
Ужгород – +30…+32
Львів – +29…+31
Івано-Франківськ – +29…+31
Тернопіль – +29…+31
Чернівці – +27…+29
Хмельницький – +28…+30
Луцьк – +28…+30
Рівне – +28…+30
Житомир – +27…+29
Вінниця – +28…+30
Одеса – +29…+31
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +28…+30
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +26…+28
Суми – +22…+24
Полтава – +27…+29
Дніпро – +28…+30
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +25…+27
Харків – +26…+28
Київ – +27…+29
Прогноз погоди на 1 вересня від Укргідрометцентру