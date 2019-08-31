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      Прогноз погоди на 1 вересня: перший день осені здивує спекою

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      Погода 1 вересня 2019 Україна – прогноз погоди синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 1 вересня / Kleenheat logo

      Погода в Україні у неділю, 1 вересня, буде зовсім не по-осінньому спекотною. Серпень ще трохи залишиться з нами – стовпчики термометрів триматимуться на високих позначках.

      Буде тепло і сонячно, лише у деяких областях є ймовірність локального дощу із грозою, про це на своїй сторінці пише синоптик Наталка Діденко. 

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      Так, до перших вже осінніх опадів варто приготуватися жителям Житомирщини, Чернігівщини та Київщини. Однак на температурні позначки це не повпливає.

      Температура повітря буде високою, вдень 31 серпня та 1 вересня очікується +26+32 градуси, 
      – пише синоптик. 

      Дощити у неділю, 1 вересня, може і у Києві. Водночас температура у столиці буде високою – +28+30 градусів. 

      Прогноз погоди на неділю, 1 вересня, у містах України:

      Ужгород – +30…+32

      Львів – +29…+31

      Івано-Франківськ – +29…+31

      Тернопіль – +29…+31

      Чернівці – +27…+29

      Хмельницький – +28…+30

      Луцьк – +28…+30

      Рівне – +28…+30

      Житомир – +27…+29

      Вінниця – +28…+30

      Одеса – +29…+31

      Миколаїв – +29…+31

      Херсон – +29…+31

      Сімферополь – +27…+29

      Кропивницький – +28…+30

      Черкаси – +28…+30

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +22…+24

      Полтава – +27…+29

      Дніпро – +28…+30

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +26…+28

      Луганськ – +25…+27

      Харків – +26…+28

      Київ – +27…+29


      Прогноз погоди на 1 вересня від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
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