Прогноз погоди на 1 вересня: перший день осені здивує спекою

Погода в Україні у неділю, 1 вересня, буде зовсім не по-осінньому спекотною. Серпень ще трохи залишиться з нами – стовпчики термометрів триматимуться на високих позначках.

Буде тепло і сонячно, лише у деяких областях є ймовірність локального дощу із грозою, про це на своїй сторінці пише синоптик Наталка Діденко.

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Так, до перших вже осінніх опадів варто приготуватися жителям Житомирщини, Чернігівщини та Київщини. Однак на температурні позначки це не повпливає.

Температура повітря буде високою, вдень 31 серпня та 1 вересня очікується +26+32 градуси,

– пише синоптик.

Дощити у неділю, 1 вересня, може і у Києві. Водночас температура у столиці буде високою – +28+30 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 1 вересня, у містах України:

Ужгород – +30…+32

Львів – +29…+31

Івано-Франківськ – +29…+31

Тернопіль – +29…+31

Чернівці – +27…+29

Хмельницький – +28…+30

Луцьк – +28…+30

Рівне – +28…+30

Житомир – +27…+29

Вінниця – +28…+30

Одеса – +29…+31

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +28…+30

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +26…+28

Суми – +22…+24

Полтава – +27…+29

Дніпро – +28…+30

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +25…+27

Харків – +26…+28

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на 1 вересня від Укргідрометцентру