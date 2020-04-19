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      Прогноз погоды на 20 апреля: в Украине будет ветрено и дождливо

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      Прогноз погоды на 20 апреля / unsplash.com

      Погода в Украине в понедельник, 20 апреля, будет прохладной, столбики термометров будут показывать +8...+10 градусов. Несколько теплее будет на западе и юге страны.

      По информации Укргидрометцентра, 20 апреля в Украине будет ветрено и прохладно. На Востоке и Юге прогнозируют дожди.

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      На всей территории Украины в понедельник, 20 апреля, возможны сильные порывы ветра со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В общем воздух прогреется до +8...+12 градусов, а теплее всего будет в Ужгороде – до +16 градусов.

      На Западе Украины будет солнечно и облачно, а температура будет держаться на уровне +10...+12 градусов. Однако ночью ожидают морозы до -2 градусов. На Востоке страны будет несколько холоднее – +8...+10 градусов, ночью температура не опустится ниже +3 градуса.

      Южные регионы будут сопротивляться холоду, там максимальная температура будет держаться на уровне +13...+13 градусов днем, осадков не ожидают. На Севере Украины столбики термометров покажут +7...+9.

      В Киеве будет ветрено, днем будет падать дождь, а ночью осадков не ожидают. Синоптики прогнозируют +7...+9 градусов днем и +3...+5 ночью.

      Прогноз погоды на понедельник, 20 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +14...+16

      Львов – +10...+12

      Ивано-Франковск – +10...+12

      Тернополь – +10...+12

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +9...+11

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +9...+11

      Житомир – +8...+10

      Винница – +9...+11

      Одесса – +11...+13

      Николаев – +11...+13

      Херсон – +11...+13

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +10...+12

      Черкассы – +10...+12

      Чернигов – +7...+9

      Сумы –  + 7... + 9

      Полтава – +10...+12

      Днепр – +10...+12

      Запорожье – +9...+11

      Донецк – +8...+10

      Луганск – +7...+9

      Харьков – +8...+10

      Киев – +7...+9

      Прогноз погоды на понедельник, 20 апреля, от Укргидрометцентра

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Погода
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