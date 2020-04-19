Прогноз погоды на 20 апреля: в Украине будет ветрено и дождливо
Погода в Украине в понедельник, 20 апреля, будет прохладной, столбики термометров будут показывать +8...+10 градусов. Несколько теплее будет на западе и юге страны.
По информации Укргидрометцентра, 20 апреля в Украине будет ветрено и прохладно. На Востоке и Юге прогнозируют дожди.
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На всей территории Украины в понедельник, 20 апреля, возможны сильные порывы ветра со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В общем воздух прогреется до +8...+12 градусов, а теплее всего будет в Ужгороде – до +16 градусов.
На Западе Украины будет солнечно и облачно, а температура будет держаться на уровне +10...+12 градусов. Однако ночью ожидают морозы до -2 градусов. На Востоке страны будет несколько холоднее – +8...+10 градусов, ночью температура не опустится ниже +3 градуса.
Южные регионы будут сопротивляться холоду, там максимальная температура будет держаться на уровне +13...+13 градусов днем, осадков не ожидают. На Севере Украины столбики термометров покажут +7...+9.
В Киеве будет ветрено, днем будет падать дождь, а ночью осадков не ожидают. Синоптики прогнозируют +7...+9 градусов днем и +3...+5 ночью.
Прогноз погоды на понедельник, 20 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +8...+10
Винница – +9...+11
Одесса – +11...+13
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +7...+9
Сумы – + 7... + 9
Полтава – +10...+12
Днепр – +10...+12
Запорожье – +9...+11
Донецк – +8...+10
Луганск – +7...+9
Харьков – +8...+10
Киев – +7...+9
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