Прогноз погоды на 20 апреля: в Украине будет ветрено и дождливо

Погода в Украине в понедельник, 20 апреля, будет прохладной, столбики термометров будут показывать +8...+10 градусов. Несколько теплее будет на западе и юге страны.

По информации Укргидрометцентра, 20 апреля в Украине будет ветрено и прохладно. На Востоке и Юге прогнозируют дожди.

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На всей территории Украины в понедельник, 20 апреля, возможны сильные порывы ветра со скоростью 7 – 12 метров в секунду. В общем воздух прогреется до +8...+12 градусов, а теплее всего будет в Ужгороде – до +16 градусов.

На Западе Украины будет солнечно и облачно, а температура будет держаться на уровне +10...+12 градусов. Однако ночью ожидают морозы до -2 градусов. На Востоке страны будет несколько холоднее – +8...+10 градусов, ночью температура не опустится ниже +3 градуса.

Южные регионы будут сопротивляться холоду, там максимальная температура будет держаться на уровне +13...+13 градусов днем, осадков не ожидают. На Севере Украины столбики термометров покажут +7...+9.

В Киеве будет ветрено, днем будет падать дождь, а ночью осадков не ожидают. Синоптики прогнозируют +7...+9 градусов днем и +3...+5 ночью.

Прогноз погоды на понедельник, 20 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +8...+10

Винница – +9...+11

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +7...+9

Сумы – + 7... + 9

Полтава – +10...+12

Днепр – +10...+12

Запорожье – +9...+11

Донецк – +8...+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +8...+10

Киев – +7...+9

Прогноз погоды на понедельник, 20 апреля, от Укргидрометцентра