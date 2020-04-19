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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Прогноз погоди на 20 квітня: в Україні буде вітряно та дощитиме

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      Прогноз погоди на 20 квітня / unsplash.com

      Погода в Україні у понеділок, 20 квітня, буде прохолодною, стовпчики термометрів показуватимуть +8...+10 градусів. Дещо тепліше буде на заході та півдні країни.

      За інформацією Укргідрометцентру, 20 квітня в Україні буде вітряно та прохолодно. На Сході та Півдні прогнозують дощі.

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      На всій території України у понеділок, 20 квітня, можливі сильні пориви вітру зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Загалом повітря прогріється до +8...+12 градусів, а найтепліше буде в Ужгороді – до +16 градусів.

      На Заході України буде сонячно та хмарно, а температура триматиметься на рівні +10...+12 градусів. Натомість вночі очікують морози до -2 градусів. На Сході країни буде дещо холодніше – +8...+10 градусів, вночі температура не опуститься нижче за +3 градуси.

      Південні регіони пручатимуться холоду, там максимальна температура триматиметься на рівні +13...+13 градусів вдень, опадів не очікують. На Півночі України стовпчики термометрів покажуть +7...+9.

      У Києві буде вітряно, вдень падатиме дощ, а вночі опадів не очікують. Синоптики прогнозують +7...+9 градусів вдень та +3...+5 вночі.

      Прогноз погоди на понеділок, 20 квітня, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +11…+13

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +7…+9

      Суми – +7…+9

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +10…+12

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +7…+9

      Харків – +8…+10

      Київ – +7…+9


      Прогноз погоди на понеділок, 20 квітня, від Укргідрометцентру

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Погода Новини України
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