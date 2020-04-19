Прогноз погоди на 20 квітня: в Україні буде вітряно та дощитиме
Погода в Україні у понеділок, 20 квітня, буде прохолодною, стовпчики термометрів показуватимуть +8...+10 градусів. Дещо тепліше буде на заході та півдні країни.
За інформацією Укргідрометцентру, 20 квітня в Україні буде вітряно та прохолодно. На Сході та Півдні прогнозують дощі.
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На всій території України у понеділок, 20 квітня, можливі сильні пориви вітру зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Загалом повітря прогріється до +8...+12 градусів, а найтепліше буде в Ужгороді – до +16 градусів.
На Заході України буде сонячно та хмарно, а температура триматиметься на рівні +10...+12 градусів. Натомість вночі очікують морози до -2 градусів. На Сході країни буде дещо холодніше – +8...+10 градусів, вночі температура не опуститься нижче за +3 градуси.
Південні регіони пручатимуться холоду, там максимальна температура триматиметься на рівні +13...+13 градусів вдень, опадів не очікують. На Півночі України стовпчики термометрів покажуть +7...+9.
У Києві буде вітряно, вдень падатиме дощ, а вночі опадів не очікують. Синоптики прогнозують +7...+9 градусів вдень та +3...+5 вночі.
Прогноз погоди на понеділок, 20 квітня, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +8…+10
Вінниця – +9…+11
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +7…+9
Суми – +7…+9
Полтава – +10…+12
Дніпро – +10…+12
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +7…+9
Харків – +8…+10
Київ – +7…+9
Прогноз погоди на понеділок, 20 квітня, від Укргідрометцентру
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