Прогноз погоди на 20 квітня: в Україні буде вітряно та дощитиме

Погода в Україні у понеділок, 20 квітня, буде прохолодною, стовпчики термометрів показуватимуть +8...+10 градусів. Дещо тепліше буде на заході та півдні країни.

За інформацією Укргідрометцентру, 20 квітня в Україні буде вітряно та прохолодно. На Сході та Півдні прогнозують дощі.

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На всій території України у понеділок, 20 квітня, можливі сильні пориви вітру зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду. Загалом повітря прогріється до +8...+12 градусів, а найтепліше буде в Ужгороді – до +16 градусів.

На Заході України буде сонячно та хмарно, а температура триматиметься на рівні +10...+12 градусів. Натомість вночі очікують морози до -2 градусів. На Сході країни буде дещо холодніше – +8...+10 градусів, вночі температура не опуститься нижче за +3 градуси.

Південні регіони пручатимуться холоду, там максимальна температура триматиметься на рівні +13...+13 градусів вдень, опадів не очікують. На Півночі України стовпчики термометрів покажуть +7...+9.

У Києві буде вітряно, вдень падатиме дощ, а вночі опадів не очікують. Синоптики прогнозують +7...+9 градусів вдень та +3...+5 вночі.

Прогноз погоди на понеділок, 20 квітня, у містах України:

Ужгород – +14…+16

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9…+11

Житомир – +8…+10

Вінниця – +9…+11

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +7…+9

Суми – +7…+9

Полтава – +10…+12

Дніпро – +10…+12

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +8…+10

Луганськ – +7…+9

Харків – +8…+10

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на понеділок, 20 квітня, від Укргідрометцентру