Прогноз погоды на 20 мая: ожидаются дожди и грозы
Погода в Украине в воскресенье, 10 мая, будет прохладной в большинстве областях. В частности, ожидаются дожди с грозами. В Киеве максимальная температура воздуха составит +18...+20 градусов.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Читайте также: Какой будет погода летом 2018 года в Украине: до +40 градусов и без дождей
"Днем осадки прекратятся, но похолодает до +18 градусов. Локальные дожди и грозы. Температура воздуха на Западе и Севере – +16...+19 градусов, в остальных областях будет теплее, +20...+26 градусов", – рассказывает синоптик.
В частности, Диденко отмечает, что на Юге и Востоке завтра местами вероятны сильные кратковременные ливни.
Прогноз погоды на субботу, 19 мая, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +18...+20
Винница – +18...+20
Одесса – +22...+24
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +18...+20
Сумы – +17...+19
Полтава – +19...+21
Днепр – +21...+23
Запорожье +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +20...+22
Киев – +18...+20
Прогноз погоды на 20 мая от Укргидрометцентра