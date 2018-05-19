Прогноз погоди на 20 травня: очікуються дощі та грози
Погода в Україні у неділю, 10 травня, буде прохолодною у більшості областях. Зокрема, очікуються дощі з грозами. У Києві максимальна температура повітря становитиме +18...+20 градусів.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
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"Вдень опади припиняться, але похолодає до +18 градусів. Локальні дощі та грози. Температура повітря на Заході та Півночі – +16...+19 градусів, в інших областях буде тепліше, +20...+26 градусів", – розповідає синоптик.
Зокрема, Діденко зазначає, що на Півдні та Сході завтра місцями ймовірні сильні короткочасні зливи.
Прогноз погоди на суботу, 19 травня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +18…+20
Вінниця – +18…+20
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +18…+20
Суми – +17…+19
Полтава – +19…+21
Дніпро – +21…+23
Запоріжжя – +22…+24
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +20…+22
Київ – +18…+20
Прогноз погоди на 20 травня від Укргідрометцентру