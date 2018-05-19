Прогноз погоди на 20 травня: очікуються дощі та грози

Погода в Україні у неділю, 10 травня, буде прохолодною у більшості областях. Зокрема, очікуються дощі з грозами. У Києві максимальна температура повітря становитиме +18...+20 градусів.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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"Вдень опади припиняться, але похолодає до +18 градусів. Локальні дощі та грози. Температура повітря на Заході та Півночі – +16...+19 градусів, в інших областях буде тепліше, +20...+26 градусів", – розповідає синоптик.

Зокрема, Діденко зазначає, що на Півдні та Сході завтра місцями ймовірні сильні короткочасні зливи.

Прогноз погоди на суботу, 19 травня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +18…+20

Вінниця – +18…+20

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +22…+24

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +22…+24

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +18…+20

Суми – +17…+19

Полтава – +19…+21

Дніпро – +21…+23

Запоріжжя – +22…+24

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +22…+24

Харків – +20…+22

Київ – +18…+20



Прогноз погоди на 20 травня від Укргідрометцентру