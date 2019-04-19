Прогноз погоды на 20 апреля: будет солнечно, но свежо

Погода в Украине в субботу, 20 апреля, будет умеренно теплой во всех областях. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+16 градусов.

Теплее всего будет на Западной Украине. Там столбики термометров поднимутся до +14...+18 градусов. Наиболее прохладными будут Сумщина и Харьковщина, где ожидается 9-12 градусов тепла, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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А вот температура ночью еще останется низкой – +3...+7 градусов. На Западе возможны заморозки 0-3 градуса.

В Киеве тоже будет солнечно и без дождя. Воздух в столице прогреется до +12...+15 градусов днем. Ночью будет значительно свежее – 3-6 градусов тепла.

Прогноз погоды на субботу, 20 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +13...+15

Винница – +13...+15

Одесса – +12...+14

Николаев – +14...+16

Херсон – +13...+15

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +13...+15

Сумы – + 12... + 14

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на субботу, 20 апреля, от Укргидрометцентра