Прогноз погоды на 20 апреля: будет солнечно, но свежо
Погода в Украине в субботу, 20 апреля, будет умеренно теплой во всех областях. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+16 градусов.
Теплее всего будет на Западной Украине. Там столбики термометров поднимутся до +14...+18 градусов. Наиболее прохладными будут Сумщина и Харьковщина, где ожидается 9-12 градусов тепла, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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А вот температура ночью еще останется низкой – +3...+7 градусов. На Западе возможны заморозки 0-3 градуса.
В Киеве тоже будет солнечно и без дождя. Воздух в столице прогреется до +12...+15 градусов днем. Ночью будет значительно свежее – 3-6 градусов тепла.
Прогноз погоды на субботу, 20 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +14...+16
Житомир – +13...+15
Винница – +13...+15
Одесса – +12...+14
Николаев – +14...+16
Херсон – +13...+15
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +13...+15
Сумы – + 12... + 14
Полтава – +12...+14
Днепр – +13...+15
Запорожье – +12...+14
Донецк – +11...+13
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +11...+13
Прогноз погоды на субботу, 20 апреля, от Укргидрометцентра