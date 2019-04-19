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      Прогноз погоды на 20 апреля: будет солнечно, но свежо

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      Погода 20 апреля 2019 Украина - что обещает синоптик 20.04.2019
      Прогноз погоды на 20 апреля / cellcode.us

      Погода в Украине в субботу, 20 апреля, будет умеренно теплой во всех областях. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+16 градусов.

      Теплее всего будет на Западной Украине. Там столбики термометров поднимутся до +14...+18 градусов. Наиболее прохладными будут Сумщина и Харьковщина, где ожидается 9-12 градусов тепла, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      А вот температура ночью еще останется низкой – +3...+7 градусов. На Западе возможны заморозки 0-3 градуса.

      В Киеве тоже будет солнечно и без дождя. Воздух в столице прогреется до +12...+15 градусов днем. Ночью будет значительно свежее – 3-6 градусов тепла.

      Прогноз погоды на субботу, 20 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +15...+17

      Ивано-Франковск – +13...+15

      Тернополь – +14...+16

      Черновцы – +13...+15

      Хмельницкий – +14...+16

      Луцк – +14...+16

      Ровно – +14...+16

      Житомир – +13...+15

      Винница – +13...+15

      Одесса – +12...+14

      Николаев – +14...+16

      Херсон – +13...+15

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +12...+14

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +13...+15

      Сумы – + 12... + 14

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +13...+15

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +12...+14

      Харьков – +12...+14

      Киев – +11...+13


      Прогноз погоды на субботу, 20 апреля, от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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