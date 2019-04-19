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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Прогноз погоди на 20 квітня: буде сонячно, але свіжо

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      Погода 20 квітня 2019 Україна - що обіцяє синоптик 20.04.2019
      Погода в Україні 20 квітня / cellcode.us

      Погода в Україні у суботу, 20 квітня, буде помірно тепло в усіх областях. Середня температура повітря коливатиметься в межах +12...+16 градусів.

      Найтепліше буде на Західній Україні. Там стовпчики термометра піднімуться до +14...+18 градусів. Найбільш прохолодними будуть Сумщина та Харківщина, де очікується 9-12 градусів тепла, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Єврейські кучки 2019: що це таке і коли вони будуть перед Пасхою

      А от температура вночі ще залишиться низькою – +3...+7 градусів. На Заході можливі заморозки 0-3 градуси.

      У Києві теж буде сонячно і без дощу. Повітря у столиці прогріється до +12...+15 градусів вдень. Вночі буде значно свіжіше – 3-6 градусів тепла.

      Прогноз погоди на суботу, 20 квітня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +14…+16

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +14…+16

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +14…+16

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +12…+14

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +13…+15

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +12…+14

      Харків – +12…+14

      Київ – +11…+13


      Прогноз погоди на суботу, 20 квітня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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