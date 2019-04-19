Прогноз погоди на 20 квітня: буде сонячно, але свіжо

Погода в Україні у суботу, 20 квітня, буде помірно тепло в усіх областях. Середня температура повітря коливатиметься в межах +12...+16 градусів.

Найтепліше буде на Західній Україні. Там стовпчики термометра піднімуться до +14...+18 градусів. Найбільш прохолодними будуть Сумщина та Харківщина, де очікується 9-12 градусів тепла, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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А от температура вночі ще залишиться низькою – +3...+7 градусів. На Заході можливі заморозки 0-3 градуси.

У Києві теж буде сонячно і без дощу. Повітря у столиці прогріється до +12...+15 градусів вдень. Вночі буде значно свіжіше – 3-6 градусів тепла.

Прогноз погоди на суботу, 20 квітня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +14…+16

Рівне – +14…+16

Житомир – +13…+15

Вінниця – +13…+15

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +13…+15

Суми – +12…+14

Полтава – +12…+14

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +12…+14

Харків – +12…+14

Київ – +11…+13



Прогноз погоди на суботу, 20 квітня, від Укргідрометцентру