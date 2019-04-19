Прогноз погоди на 20 квітня: буде сонячно, але свіжо
Погода в Україні у суботу, 20 квітня, буде помірно тепло в усіх областях. Середня температура повітря коливатиметься в межах +12...+16 градусів.
Найтепліше буде на Західній Україні. Там стовпчики термометра піднімуться до +14...+18 градусів. Найбільш прохолодними будуть Сумщина та Харківщина, де очікується 9-12 градусів тепла, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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А от температура вночі ще залишиться низькою – +3...+7 градусів. На Заході можливі заморозки 0-3 градуси.
У Києві теж буде сонячно і без дощу. Повітря у столиці прогріється до +12...+15 градусів вдень. Вночі буде значно свіжіше – 3-6 градусів тепла.
Прогноз погоди на суботу, 20 квітня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +14…+16
Рівне – +14…+16
Житомир – +13…+15
Вінниця – +13…+15
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +13…+15
Суми – +12…+14
Полтава – +12…+14
Дніпро – +13…+15
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +12…+14
Харків – +12…+14
Київ – +11…+13
Прогноз погоди на суботу, 20 квітня, від Укргідрометцентру