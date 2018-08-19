Прогноз погоды на 20 августа: в части Украины дожди, однако везде будет жарко
Погода в Украине в понедельник, 20 августа, будет дождливой и одновременно жаркой. Так, осадков стоит ожидать в западных и северных областях, а не остальной территории Украины будет солнечно и сухо.
Об этом свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра.
"Наибольшая вероятность периодических дождей, гроз или временами ливней – на севере, западе Украины и в Винницкой и Одесской области. Температура воздуха +24+29 градусов. На остальной территории – сухо и жарко, +30+35 градусов", – сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
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Сейчас такая ситуация, когда внезапно, из малого облака может развиться мощный ливень, гроза, град и даже шквал. Поскольку на ближайшие дни вероятность подобных процессов остается, еще и еще раз очень внимательно воспринимайте погоду,
– призвала синоптик.
Прогноз погоды на понедельник, 20 августа, в городах Украины:
Ужгород – +29...+31
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25....+27
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +28...+28
Ровно – +27...+29
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +28...+30
Николаев – +30...+32
Херсон – +29...+31
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +26...+28
Сумы – +26...+28
Полтава – +26...+28
Днепр – +27...+29
Запорожье – +27...+29
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +26...+28
Киев – +28...+30