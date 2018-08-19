Прогноз погоди на 20 серпня: у частині України дощитиме, проте всюди буде спекотно

Погода в Україні у понеділок, 20 серпня, буде дощовою та водночас спекотною. Так, опадів варто очікувати у західних та північних областях, а не решті території України буде сонячно та сухо.

Про це свідчить прогноз погоди від Укргідрометцентру.

"Найбільша ймовірність періодичних дощів, гроз чи часом злив – на півночі, заході України та на Вінниччині й Одещині. Температура повітря +24+29 градусів. На решті території – сухо та спекотно, +30+35 градусів", – сповістила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

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Зараз така ситуація, коли раптово, з малої хмари може розвинутися потужна злива, гроза, град і навіть шквал. Оскільки на найближчі дні ймовірність подібних процесів залишається, ще й ще раз дуже уважно сприймайте погоду,

– закликала синоптик.

Прогноз погоди на понеділок, 20 серпня, у містах України:

Ужгород – +29...+31

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25....+27

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +28...+28

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +30...+32

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +26...+28

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +26...+28

Київ – +28...+30



Прогноз погоди на 20 серпня від Укргідрометцентру