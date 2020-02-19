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      Прогноз погоды на 20 февраля: на западе возможен снег и дождь, на остальной территории – сухо

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      Какой будет погода в Украины 20 февраля / Wild Fauna

      Погода в Украине в четверг, 20 февраля, будет в основном теплой и солнечной. Правда, на западе возможны дожди и даже мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла.

      Как сообщает в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко, причиной теплой погоды в Украине является антициклон. Его антипод Вильтруд сейчас бурлит вблизи Исландии, Великобритании и Скандинавии, наганяя туда ураганные ветры.

      Советуем ознакомиться! Когда в Украину придет потепление: прогноз

      Поэтому в большинстве областей Украины 20 февраля будет преобладать сухая погода. Правда на западе до Винницкой и Житомирской областей возможен дождь и мокрый снег. Обусловит такие погодные условия небольшой фронт. Температура воздуха здесь в течение дня составит 3-8 градусов выше нуля.

      Что касается Киева, то в четверг в столице прогнозируют тучи, но существенных осадков не будет. Столбики термометров поднимутся до +5 – +6 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 20 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +6…+8

      Львов – +5…+7

      Ивано-Франковск – +5…+7

      Тернополь – +4…+6

      Черновцы – +4…+6

      Хмельницкий – +4…+6

      Луцк – +5…+7

      Ровно – +4… +6

      Житомир – +5… +7

      Винница – +5…+7

      Одесса – +8…+10

      Николаев – +8…+10

      Херсон – +7…+9

      Симферополь – +6…+8

      Кропивницкий – +6…+8

      Черкассы – +5…+7

      Чернигов – +4… +6

      Сумы – +4…+6

      Полтава – +4…+6

      Днепро – +5…+7

      Запорожье – +6…+8

      Донецк – +4…+6

      Луганск – +3…+5

      Харьков – +5…+7

      Киев – +6…+8

      Информацию про небольшой дождь в западных, Житомирской и Винницкой областях подтверждают и в Украинском гидромецентре. Такая же погода возможна в Крыму и Приазовье. В Карпатах может выпасть небольшой снег.

      В центральных, южных и восточных областях – местами туман. Кроме того, на востоке и в Карпатском регионе на дорогах – гололедица. Ветер – переменных направлений, его скорость составить 3-8 метров в секунду.

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      Температура днем ​​3-8 градусов тепла, а в Одесской и Николаевской областях местами доходить до +11 градусов. В Карпатах на протяжении суток столбики термометров будут показывать температуру от 0 до 5 градусов мороза.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
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