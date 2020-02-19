Прогноз погоды на 20 февраля: на западе возможен снег и дождь, на остальной территории – сухо
Погода в Украине в четверг, 20 февраля, будет в основном теплой и солнечной. Правда, на западе возможны дожди и даже мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла.
Как сообщает в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко, причиной теплой погоды в Украине является антициклон. Его антипод Вильтруд сейчас бурлит вблизи Исландии, Великобритании и Скандинавии, наганяя туда ураганные ветры.
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Поэтому в большинстве областей Украины 20 февраля будет преобладать сухая погода. Правда на западе до Винницкой и Житомирской областей возможен дождь и мокрый снег. Обусловит такие погодные условия небольшой фронт. Температура воздуха здесь в течение дня составит 3-8 градусов выше нуля.
Что касается Киева, то в четверг в столице прогнозируют тучи, но существенных осадков не будет. Столбики термометров поднимутся до +5 – +6 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 20 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +6…+8
Львов – +5…+7
Ивано-Франковск – +5…+7
Тернополь – +4…+6
Черновцы – +4…+6
Хмельницкий – +4…+6
Луцк – +5…+7
Ровно – +4… +6
Житомир – +5… +7
Винница – +5…+7
Одесса – +8…+10
Николаев – +8…+10
Херсон – +7…+9
Симферополь – +6…+8
Кропивницкий – +6…+8
Черкассы – +5…+7
Чернигов – +4… +6
Сумы – +4…+6
Полтава – +4…+6
Днепро – +5…+7
Запорожье – +6…+8
Донецк – +4…+6
Луганск – +3…+5
Харьков – +5…+7
Киев – +6…+8
Информацию про небольшой дождь в западных, Житомирской и Винницкой областях подтверждают и в Украинском гидромецентре. Такая же погода возможна в Крыму и Приазовье. В Карпатах может выпасть небольшой снег.
В центральных, южных и восточных областях – местами туман. Кроме того, на востоке и в Карпатском регионе на дорогах – гололедица. Ветер – переменных направлений, его скорость составить 3-8 метров в секунду.
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Температура днем 3-8 градусов тепла, а в Одесской и Николаевской областях местами доходить до +11 градусов. В Карпатах на протяжении суток столбики термометров будут показывать температуру от 0 до 5 градусов мороза.