Прогноз погоды на 20 февраля: на западе возможен снег и дождь, на остальной территории – сухо

Погода в Украине в четверг, 20 февраля, будет в основном теплой и солнечной. Правда, на западе возможны дожди и даже мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла.

Как сообщает в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко, причиной теплой погоды в Украине является антициклон. Его антипод Вильтруд сейчас бурлит вблизи Исландии, Великобритании и Скандинавии, наганяя туда ураганные ветры.

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Поэтому в большинстве областей Украины 20 февраля будет преобладать сухая погода. Правда на западе до Винницкой и Житомирской областей возможен дождь и мокрый снег. Обусловит такие погодные условия небольшой фронт. Температура воздуха здесь в течение дня составит 3-8 градусов выше нуля.

Что касается Киева, то в четверг в столице прогнозируют тучи, но существенных осадков не будет. Столбики термометров поднимутся до +5 – +6 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 20 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6…+8

Львов – +5…+7

Ивано-Франковск – +5…+7

Тернополь – +4…+6

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – +4…+6

Луцк – +5…+7

Ровно – +4… +6

Житомир – +5… +7

Винница – +5…+7

Одесса – +8…+10

Николаев – +8…+10

Херсон – +7…+9

Симферополь – +6…+8

Кропивницкий – +6…+8

Черкассы – +5…+7

Чернигов – +4… +6

Сумы – +4…+6

Полтава – +4…+6

Днепро – +5…+7

Запорожье – +6…+8

Донецк – +4…+6

Луганск – +3…+5

Харьков – +5…+7

Киев – +6…+8

Информацию про небольшой дождь в западных, Житомирской и Винницкой областях подтверждают и в Украинском гидромецентре. Такая же погода возможна в Крыму и Приазовье. В Карпатах может выпасть небольшой снег.

В центральных, южных и восточных областях – местами туман. Кроме того, на востоке и в Карпатском регионе на дорогах – гололедица. Ветер – переменных направлений, его скорость составить 3-8 метров в секунду.

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Температура днем ​​3-8 градусов тепла, а в Одесской и Николаевской областях местами доходить до +11 градусов. В Карпатах на протяжении суток столбики термометров будут показывать температуру от 0 до 5 градусов мороза.