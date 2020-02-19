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      Прогноз погоди на 20 лютого: на заході може випасти сніг і дощ, на решті території – без опадів

      - Читать новость на русском
      Якою буде погода в Україні 20 лютого / Unsplash

      Погода в Україні у четвер, 20 лютого, буде здебільшого теплою та сонячною. Щоправда, на заході є можливими дощі та навіть мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла.

      Як повідомляє у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, причиною теплої погоди в Україні є антициклон. Його антипод Вільтруд зараз вирує поблизу Ісландії, Великої Британії та Скандинавії, наганяють туди ураганні вітри.

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      Тому в більшості областей України 20 лютого переважатиме суха погода. Щоправда на заході до Вінниччини та Житомирщини є імовірними дощ і мокрий сніг. Зумовить такі погодні умови невеликий фронт. Температура повітря тут протягом дня становитиме 3 – 8 градусів вище нуля.

      Щодо Києва, то у четвер у столиці прогнозують хмари, але суттєвих опадів не буде. Стовпчики термометрів піднімуться до +5 – +6 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 20 лютого, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +4…+6

      Луцьк – +5…+7

      Рівне – +4… +6

      Житомир – +5… +7

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +8…+10

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +6…+8

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +4… +6

      Суми – +4…+6

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +5…+7

      Запоріжжя – +6…+8

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +5…+7

      Київ – +6…+8

      Інформацію про невеликий дощ у західних, Житомирській та Вінницькій областях підтверджують і в Українському гідромецентрі. Така ж погода є імовірною Криму та Приазов'ї. У Карпатах може випасти невеликий сніг.

      У центральних, південних та східних областях – подекуди туман. Крім того, на сході та у Карпатському регіоні на дорогах – місцями ожеледиця. Вітер – змінних напрямків, його швидкість ставитиме 3 – 8 метрів за секунду.

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      Температура вдень становитиме 3 – 8 градусів тепла, а на Одещині та Миколаївщині місцями доходитиме до +11 градусів. У Карпатах протягом доби стовпчики термометрів показуватимуть температуру від 0 до 5 градусів морозу.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Сніг в Україні Негода в Україні Погода
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