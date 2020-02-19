Прогноз погоди на 20 лютого: на заході може випасти сніг і дощ, на решті території – без опадів

Погода в Україні у четвер, 20 лютого, буде здебільшого теплою та сонячною. Щоправда, на заході є можливими дощі та навіть мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла.

Як повідомляє у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, причиною теплої погоди в Україні є антициклон. Його антипод Вільтруд зараз вирує поблизу Ісландії, Великої Британії та Скандинавії, наганяють туди ураганні вітри.

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Тому в більшості областей України 20 лютого переважатиме суха погода. Щоправда на заході до Вінниччини та Житомирщини є імовірними дощ і мокрий сніг. Зумовить такі погодні умови невеликий фронт. Температура повітря тут протягом дня становитиме 3 – 8 градусів вище нуля.

Щодо Києва, то у четвер у столиці прогнозують хмари, але суттєвих опадів не буде. Стовпчики термометрів піднімуться до +5 – +6 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 20 лютого, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +5…+7

Рівне – +4… +6

Житомир – +5… +7

Вінниця – +5…+7

Одеса – +8…+10

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +4… +6

Суми – +4…+6

Полтава – +4…+6

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +3…+5

Харків – +5…+7

Київ – +6…+8

Інформацію про невеликий дощ у західних, Житомирській та Вінницькій областях підтверджують і в Українському гідромецентрі. Така ж погода є імовірною Криму та Приазов'ї. У Карпатах може випасти невеликий сніг.

У центральних, південних та східних областях – подекуди туман. Крім того, на сході та у Карпатському регіоні на дорогах – місцями ожеледиця. Вітер – змінних напрямків, його швидкість ставитиме 3 – 8 метрів за секунду.

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Температура вдень становитиме 3 – 8 градусів тепла, а на Одещині та Миколаївщині місцями доходитиме до +11 градусів. У Карпатах протягом доби стовпчики термометрів показуватимуть температуру від 0 до 5 градусів морозу.