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      Прогноз погоды на 20 марта: в Украине будет тепло и солнечно, но на Западе пройдут дожди

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      Погода в Украине в пятницу, 20 марта, будет солнечной и по-весеннему теплой. Однако в нескольких областях на Западе будет идти дождь.

      Именно 20 марта все северное полушарие отмечает День весеннего равноденствия. Это означает, что пришло время окончательного перехода к лету. Однако такие изменения спокойными не бывают, отметила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

      Важно Какой будет погода в марте: прогноз

      Несмотря на это, 20 марта в Украине будет теплым и солнечным. Столбики термометров будут показывать в среднем +10...+14 градусов. Теплее будет в Ужгороде, там воздух прогреется до +18 градусов.

      Обратите внимание! В выходные в Украине будет значительно прохладнее, ведь антициклон Юрген будет оттеснять тепло из наших широт, фронты будут сопротивляться. И в зоне их синоптических боевых действий и будет сыпать мокрым снегом, дождем и сильным ветром.

      Поэтому температура воздуха на Севере, например, уже немного падает. 20 марта воздух прогреется до +9...+12 градусов.

      В южной части, в Центре и на Закарпатье весенняя погода не отступит. Там столбики термометров будут показывать + 13...+17 градусов.

      А вот на Западе и в Крыму ожидаются дожди, хотя температура там не опустится ниже +10 градусов.

      В Киеве в День весеннего равноденствия уже дохнет свежим воздухом. Синоптики прогнозируют +10...+11 градусов, но осадков, скорее всего, не будет.

      Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +12...+14

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +11...+13

      Винница – +13...+15

      Одесса – +14...+16

      Николаев – +14...+16

      Херсон – +13...+15

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +10...+12

      Сумы –  + 9... + 11

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +13...+15

      Запорожье – +13...+15

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +12...+14

      Харьков – +12...+14

      Киев – +10...+12


      Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, от Укргидрометцентра

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Погода Новости Украины
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