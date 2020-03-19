Прогноз погоды на 20 марта: в Украине будет тепло и солнечно, но на Западе пройдут дожди
Погода в Украине в пятницу, 20 марта, будет солнечной и по-весеннему теплой. Однако в нескольких областях на Западе будет идти дождь.
Именно 20 марта все северное полушарие отмечает День весеннего равноденствия. Это означает, что пришло время окончательного перехода к лету. Однако такие изменения спокойными не бывают, отметила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
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Несмотря на это, 20 марта в Украине будет теплым и солнечным. Столбики термометров будут показывать в среднем +10...+14 градусов. Теплее будет в Ужгороде, там воздух прогреется до +18 градусов.
Обратите внимание! В выходные в Украине будет значительно прохладнее, ведь антициклон Юрген будет оттеснять тепло из наших широт, фронты будут сопротивляться. И в зоне их синоптических боевых действий и будет сыпать мокрым снегом, дождем и сильным ветром.
Поэтому температура воздуха на Севере, например, уже немного падает. 20 марта воздух прогреется до +9...+12 градусов.
В южной части, в Центре и на Закарпатье весенняя погода не отступит. Там столбики термометров будут показывать + 13...+17 градусов.
А вот на Западе и в Крыму ожидаются дожди, хотя температура там не опустится ниже +10 градусов.
В Киеве в День весеннего равноденствия уже дохнет свежим воздухом. Синоптики прогнозируют +10...+11 градусов, но осадков, скорее всего, не будет.
Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +11...+13
Винница – +13...+15
Одесса – +14...+16
Николаев – +14...+16
Херсон – +13...+15
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +10...+12
Сумы – + 9... + 11
Полтава – +12...+14
Днепр – +13...+15
Запорожье – +13...+15
Донецк – +11...+13
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +10...+12
Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, от Укргидрометцентра