Прогноз погоды на 20 марта: в Украине будет тепло и солнечно, но на Западе пройдут дожди

Погода в Украине в пятницу, 20 марта, будет солнечной и по-весеннему теплой. Однако в нескольких областях на Западе будет идти дождь.

Именно 20 марта все северное полушарие отмечает День весеннего равноденствия. Это означает, что пришло время окончательного перехода к лету. Однако такие изменения спокойными не бывают, отметила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

Важно Какой будет погода в марте: прогноз

Несмотря на это, 20 марта в Украине будет теплым и солнечным. Столбики термометров будут показывать в среднем +10...+14 градусов. Теплее будет в Ужгороде, там воздух прогреется до +18 градусов.

Обратите внимание! В выходные в Украине будет значительно прохладнее, ведь антициклон Юрген будет оттеснять тепло из наших широт, фронты будут сопротивляться. И в зоне их синоптических боевых действий и будет сыпать мокрым снегом, дождем и сильным ветром.

Поэтому температура воздуха на Севере, например, уже немного падает. 20 марта воздух прогреется до +9...+12 градусов.

В южной части, в Центре и на Закарпатье весенняя погода не отступит. Там столбики термометров будут показывать + 13...+17 градусов.

А вот на Западе и в Крыму ожидаются дожди, хотя температура там не опустится ниже +10 градусов.

В Киеве в День весеннего равноденствия уже дохнет свежим воздухом. Синоптики прогнозируют +10...+11 градусов, но осадков, скорее всего, не будет.

Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +11...+13

Винница – +13...+15

Одесса – +14...+16

Николаев – +14...+16

Херсон – +13...+15

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +10...+12

Сумы – + 9... + 11

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +13...+15

Донецк – +11...+13

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +10...+12



Прогноз погоды на пятницу, 20 марта, от Укргидрометцентра