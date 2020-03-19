Прогноз погоди на 20 березня: в Україні буде тепло і сонячно, але на Заході дощитиме

Погода в Україні у п'ятницю, 20 березня, буде сонячно та по-весняному тепло. Однак у декількох областях на Заході падатиме дощ.

Саме 20 березня вся північна півкуля відзначає День весняного рівнодення. Це означає, що настав час остаточного переходу до літа. Однак такі зміни спокійними не бувають, зазначила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Важливо Якою буде погода у березні: прогноз

Попри це, 20 березня в Україні буде теплим та сонячним. Стовпчики термометрів показуватимуть у середньому +10...+14 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді, там повітря прогріється до +18 градусів.

Зверніть увагу! У вихідні в Україні буде значно прохолодніше, адже антициклон Юрген відтискатиме тепло з наших широт, фронти пручатимуться. І в зоні їхніх синоптичних бойових дій і сипатиме мокрим снігом, дощем та сильним вітром.

Тож температура повітря на Півночі, наприклад, вже трохи падає. 20 березня повітря прогріється до +9...+12 градусів.

У південній частині, більшості Центру та на Закарпатті весняна погода не відступатиме. Там стовпчики термометрів показуватимуть +13...+17 градусів.

А от на Заході та у Криму очікуються дощі, хоча температура там не опуститься нижче +10 градусів.

У Києві у День весняного рівнодення вже дихне свіжішим повітрям. Синоптики прогнозують +10...+11 градусів, однак опадів, швидше за все, не буде.

Прогноз погоди на п'ятницю, 20 березня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +11…+13

Вінниця – +13…+15

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +10…+12

Суми – +9…+11

Полтава – +12…+14

Дніпро – +13…+15

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +12…+14

Харків – +12…+14

Київ – +10…+12



Прогноз погоди на п'ятницю, 20 березня, від Укргідрометцентру