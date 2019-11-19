Прогноз погоды на 20 ноября: в Украине похолодает, осадков не ожидается
Погода в Украине в среду, 20 ноября, будет прохладной. В то же время, в западных областях, в Одесской области и в Крыму будет еще тепло.
Серьезных осадков не предвидится.
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Наступает сейчас такой тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим холодом до костей, лучше бы дождь или снег,
– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве будет облачно, с туманами и моросью. Ветер восточного направления усилится в дневные часы. Температура воздуха в столице будет +4...+5 градусов.
Прогноз погоды на среду, 20 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +5...+7
Винница – +5...+7
Одесса – +9...+11
Николаев – +6...+8
Херсон – +4...+6
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +4...+6
Сумы – +3...+5
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – +4...+6
Донецк – +4...+6
Луганск – +3...+5
Харьков – +4...+6
Киев – +5...+7