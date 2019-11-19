Прогноз погоды на 20 ноября: в Украине похолодает, осадков не ожидается

Погода в Украине в среду, 20 ноября, будет прохладной. В то же время, в западных областях, в Одесской области и в Крыму будет еще тепло.

Серьезных осадков не предвидится.

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Наступает сейчас такой тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим холодом до костей, лучше бы дождь или снег,

– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве будет облачно, с туманами и моросью. Ветер восточного направления усилится в дневные часы. Температура воздуха в столице будет +4...+5 градусов.

Прогноз погоды на среду, 20 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +9...+11

Николаев – +6...+8

Херсон – +4...+6

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +4...+6

Сумы – +3...+5

Полтава – +3...+5

Днепр – +3...+5

Запорожье – +4...+6

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +4...+6

Киев – +5...+7



Прогноз погоды Укргидрометцентра на 20 ноября