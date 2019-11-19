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      Прогноз погоды на 20 ноября: в Украине похолодает, осадков не ожидается

      93 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 20 ноября / pixabay

      Погода в Украине в среду, 20 ноября, будет прохладной. В то же время, в западных областях, в Одесской области и в Крыму будет еще тепло.

      Серьезных осадков не предвидится.

      Следует знать: Когда в Украине выпадет снег: прогноз

      Наступает сейчас такой тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим холодом до костей, лучше бы дождь или снег,
      – пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве будет облачно, с туманами и моросью. Ветер восточного направления усилится в дневные часы. Температура воздуха в столице будет +4...+5 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 20 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +10...+12

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +9...+11

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +9...+11

      Житомир – +5...+7

      Винница – +5...+7

      Одесса – +9...+11

      Николаев – +6...+8

      Херсон – +4...+6

      Симферополь – +9...+11

      Кропивницкий – +4...+6

      Черкассы – +4...+6

      Чернигов – +4...+6

      Сумы – +3...+5

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +4...+6

      Луганск – +3...+5

      Харьков – +4...+6

      Киев – +5...+7


      Прогноз погоды Укргидрометцентра на 20 ноября

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
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