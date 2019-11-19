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      Прогноз погоди на 20 листопада: в Україні похолодає, опадів не очікується

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      Прогноз погоди на 20 листопада / pixabay

      Погода в Україні у середу, 20 листопада, буде прохолодною. Водночас, у західних областях, на Одещині і в Криму буде ще тепло.

      Серйозних опадів не передбачається.

      Варто знати: Коли в Україні випаде сніг: прогноз

      Наступає зараз такий важкий хмарний та вогкий період із туманами, мрякою та пронизливим холодом до кісток, що краще б дощ чи сніг,
      – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві буде хмарно, з туманами та мрякою. Вітер східного напрямку посилиться у денні години. Температура повітря у столиці буде +4...+5 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 20 листопада, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +9…+11

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +9…+11

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +9…+11

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +4…+6

      Чернігів – +4…+6

      Суми – +3…+5

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +4…+6

      Донецьк – +4…+6

      Луганськ – +3…+5

      Харків – +4…+6

      Київ – +5…+7


      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 20 листопада

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
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