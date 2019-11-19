Прогноз погоди на 20 листопада: в Україні похолодає, опадів не очікується

Погода в Україні у середу, 20 листопада, буде прохолодною. Водночас, у західних областях, на Одещині і в Криму буде ще тепло.

Серйозних опадів не передбачається.

Варто знати: Коли в Україні випаде сніг: прогноз

Наступає зараз такий важкий хмарний та вогкий період із туманами, мрякою та пронизливим холодом до кісток, що краще б дощ чи сніг,

– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

У Києві буде хмарно, з туманами та мрякою. Вітер східного напрямку посилиться у денні години. Температура повітря у столиці буде +4...+5 градусів.

Прогноз погоди на середу, 20 листопада, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +10…+12

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +9…+11

Рівне – +9…+11

Житомир – +5…+7

Вінниця – +5…+7

Одеса – +9…+11

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +9…+11

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +4…+6

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +4…+6

Луганськ – +3…+5

Харків – +4…+6

Київ – +5…+7



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 20 листопада