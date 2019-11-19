Прогноз погоди на 20 листопада: в Україні похолодає, опадів не очікується
Погода в Україні у середу, 20 листопада, буде прохолодною. Водночас, у західних областях, на Одещині і в Криму буде ще тепло.
Серйозних опадів не передбачається.
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Наступає зараз такий важкий хмарний та вогкий період із туманами, мрякою та пронизливим холодом до кісток, що краще б дощ чи сніг,
– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві буде хмарно, з туманами та мрякою. Вітер східного напрямку посилиться у денні години. Температура повітря у столиці буде +4...+5 градусів.
Прогноз погоди на середу, 20 листопада, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +9…+11
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +5…+7
Вінниця – +5…+7
Одеса – +9…+11
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +9…+11
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +4…+6
Чернігів – +4…+6
Суми – +3…+5
Полтава – +3…+5
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +4…+6
Донецьк – +4…+6
Луганськ – +3…+5
Харків – +4…+6
Київ – +5…+7