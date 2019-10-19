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      Прогноз погоды на 20 октября: в Украине будет солнечно и тепло

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      Погода 20 октября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 20 октября / 1zoom.ru

      Погода в Украине в воскресенье, 20 октября, будет сухой, солнечной и теплой с утренними и ночными туманами. Ночью температура воздуха составит +6+12 градусов, а днем поднимется до +17+24 градусов.

      При такой синоптической ситуации вряд ли кто-то останется дома, разве что рафинированные интроверты, очень старые, очень малые и очень ленивые, пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

      Актуально: В Киеве зафиксировали самый теплый день за последние 134 года

      Социальные сети вечером в воскресенье и в понедельник, думаю, просто взорвутся множеством фотографий желтых листьев и красных кленов,
      – убеждена синоптик.

      Согласно прогнозам, тепло и солнце в Украине задержатся еще чуть ли не на неделю, а ближайшие дожди придут только к концу следующей недели.

      В Киеве – без осадков, около +22 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 20 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +22…+24

      Львов – +22…+24

      Ивано-Франковск – +22…+24

      Тернополь – +21…+23

      Черновцы – +22…+24

      Хмельницкий – +20…+22

      Луцк – +21…+23

      Ровно – +21…+23

      Житомир – +19…+21

      Винница – +19…+21

      Одесса – +18…+20

      Николаев – +18…+20

      Херсон – +19…+21

      Симферополь – +19…+21

      Кропивницкий – +18…+20

      Черкассы – +18…+20

      Чернигов – +19…+21

      Сумы – +18…+20

      Полтава – +19…+21

      Днипро – +19…+21

      Запорожье – +19…+21

      Донецк – +18…+20

      Луганск – +19…+21

      Харьков – +19…+21

      Киев – +20…+22


      Прогноз погоды на 20 октября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
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