Прогноз погоды на 20 октября: в Украине будет солнечно и тепло
Погода в Украине в воскресенье, 20 октября, будет сухой, солнечной и теплой с утренними и ночными туманами. Ночью температура воздуха составит +6+12 градусов, а днем поднимется до +17+24 градусов.
При такой синоптической ситуации вряд ли кто-то останется дома, разве что рафинированные интроверты, очень старые, очень малые и очень ленивые, пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
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Социальные сети вечером в воскресенье и в понедельник, думаю, просто взорвутся множеством фотографий желтых листьев и красных кленов,
– убеждена синоптик.
Согласно прогнозам, тепло и солнце в Украине задержатся еще чуть ли не на неделю, а ближайшие дожди придут только к концу следующей недели.
В Киеве – без осадков, около +22 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 20 октября, в городах Украины:
Ужгород – +22…+24
Львов – +22…+24
Ивано-Франковск – +22…+24
Тернополь – +21…+23
Черновцы – +22…+24
Хмельницкий – +20…+22
Луцк – +21…+23
Ровно – +21…+23
Житомир – +19…+21
Винница – +19…+21
Одесса – +18…+20
Николаев – +18…+20
Херсон – +19…+21
Симферополь – +19…+21
Кропивницкий – +18…+20
Черкассы – +18…+20
Чернигов – +19…+21
Сумы – +18…+20
Полтава – +19…+21
Днипро – +19…+21
Запорожье – +19…+21
Донецк – +18…+20
Луганск – +19…+21
Харьков – +19…+21
Киев – +20…+22