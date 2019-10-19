Прогноз погоды на 20 октября: в Украине будет солнечно и тепло

Погода в Украине в воскресенье, 20 октября, будет сухой, солнечной и теплой с утренними и ночными туманами. Ночью температура воздуха составит +6+12 градусов, а днем поднимется до +17+24 градусов.

При такой синоптической ситуации вряд ли кто-то останется дома, разве что рафинированные интроверты, очень старые, очень малые и очень ленивые, пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Социальные сети вечером в воскресенье и в понедельник, думаю, просто взорвутся множеством фотографий желтых листьев и красных кленов,

– убеждена синоптик.

Согласно прогнозам, тепло и солнце в Украине задержатся еще чуть ли не на неделю, а ближайшие дожди придут только к концу следующей недели.

В Киеве – без осадков, около +22 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 20 октября, в городах Украины:

Ужгород – +22…+24

Львов – +22…+24

Ивано-Франковск – +22…+24

Тернополь – +21…+23

Черновцы – +22…+24

Хмельницкий – +20…+22

Луцк – +21…+23

Ровно – +21…+23

Житомир – +19…+21

Винница – +19…+21

Одесса – +18…+20

Николаев – +18…+20

Херсон – +19…+21

Симферополь – +19…+21

Кропивницкий – +18…+20

Черкассы – +18…+20

Чернигов – +19…+21

Сумы – +18…+20

Полтава – +19…+21

Днипро – +19…+21

Запорожье – +19…+21

Донецк – +18…+20

Луганск – +19…+21

Харьков – +19…+21

Киев – +20…+22



Прогноз погоды на 20 октября от Укргидрометцентра