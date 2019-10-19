Прогноз погоди на 20 жовтня: в Україні буде сонячно і тепло

Погода в Україні в неділю, 20 жовтня, буде сухою, сонячною і теплою з ранковими та нічними туманами. Вночі температура повітря становитиме +6+12 градусів, а в день підійметься до +17+24 градусів.

За такої синоптичної ситуації навряд чи хтось залишиться вдома, хіба що рафіновані інтроверти, дуже старі, дуже малі і дуже ледачі, пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Соціальні мережі ввечері в неділю та у понеділок, думаю, просто вибухнуть безліччю фотографій жовтого листя і червоних кленів,

– переконана синоптикиня.

Згідно з прогнозами, тепло та сонце в Україні затримається ще ледь не на тиждень, а найближчі дощі прийдуть лише під кінець наступного тижня.

У Києві – без опадів, близько +22 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 20 жовтня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +21…+23

Рівне – +21…+23

Житомир – +19…+21

Вінниця – +19…+21

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +19…+21

Суми – +18…+20

Полтава – +19…+21

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +19…+21

Харків – +19…+21

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на 20 жовтня від Укргідрометцентру