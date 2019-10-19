Прогноз погоди на 20 жовтня: в Україні буде сонячно і тепло
Погода в Україні в неділю, 20 жовтня, буде сухою, сонячною і теплою з ранковими та нічними туманами. Вночі температура повітря становитиме +6+12 градусів, а в день підійметься до +17+24 градусів.
За такої синоптичної ситуації навряд чи хтось залишиться вдома, хіба що рафіновані інтроверти, дуже старі, дуже малі і дуже ледачі, пише українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Соціальні мережі ввечері в неділю та у понеділок, думаю, просто вибухнуть безліччю фотографій жовтого листя і червоних кленів,
– переконана синоптикиня.
Згідно з прогнозами, тепло та сонце в Україні затримається ще ледь не на тиждень, а найближчі дощі прийдуть лише під кінець наступного тижня.
У Києві – без опадів, близько +22 градусів.
Прогноз погоди на неділю, 20 жовтня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +21…+23
Рівне – +21…+23
Житомир – +19…+21
Вінниця – +19…+21
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +19…+21
Суми – +18…+20
Полтава – +19…+21
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +19…+21
Харків – +19…+21
Київ – +20…+22