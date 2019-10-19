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      Прогноз погоди на 20 жовтня: в Україні буде сонячно і тепло

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      Погода 20 жовтня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 20 жовтня / 1zoom.ru

      Погода в Україні в неділю, 20 жовтня, буде сухою, сонячною і теплою з ранковими та нічними туманами. Вночі температура повітря становитиме +6+12 градусів, а в день підійметься до +17+24 градусів.

      За такої синоптичної ситуації навряд чи хтось залишиться вдома, хіба що рафіновані інтроверти, дуже старі, дуже малі і дуже ледачі, пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Актуально: У Києві зафіксували найтепліший день за останні 134 роки

      Соціальні мережі ввечері в неділю та у понеділок, думаю, просто вибухнуть безліччю фотографій жовтого листя і червоних кленів,
      – переконана синоптикиня.

      Згідно з прогнозами, тепло та сонце в Україні затримається ще ледь не на тиждень, а найближчі дощі прийдуть лише під кінець наступного тижня.

      У Києві – без опадів, близько +22 градусів.

      Прогноз погоди на неділю, 20 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +22…+24

      Івано-Франківськ – +22…+24

      Тернопіль – +21…+23

      Чернівці – +22…+24

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +21…+23

      Рівне – +21…+23

      Житомир – +19…+21

      Вінниця – +19…+21

      Одеса – +18…+20

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +19…+21

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +18…+20

      Черкаси – +18…+20

      Чернігів – +19…+21

      Суми – +18…+20

      Полтава – +19…+21

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +18…+20

      Луганськ – +19…+21

      Харків – +19…+21

      Київ – +20…+22


      Прогноз погоди на 20 жовтня від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
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